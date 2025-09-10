Educación y Turismo presentaron acciones para fortalecer el compromiso ambiental desde la escuela

Con el objetivo de fortalecer la formación de ciudadanos conscientes y comprometidos con el ambiente, el Ministerio de Educación presentó las líneas de acción en el marco del Programa de Educación Ambiental. La actividad tuvo lugar en Casa Ibera contó con la participación de la ministra de Educación Práxedes López, la ministra de Turismo Alejandra Elciri y el presidente el Comité Ibera Sergio Flinta entre otras autoridades.

El programa de Educación Ambiental busca convertirse en una herramienta para la formación de ciudadanos críticos y activos en la protección del ambiente. “Corrientes está trabajando fuerte con el Iberá, y Educación no podía quedar afuera de esto”, dijo la ministra Práxedes López en tanto agregó: “Es una gran alegría que nuestros niños lo vayan a trabajar desde el nivel inicial que es donde deben comenzar, y si bien es algo que ya se hacía, no teníamos un diseño claro para todos los niveles del sistema educativo”.

La Ministra contó que se aborda no solo en la educación ambiental, sino también la historia y la geografía de Corrientes entre otras cosas.

En el mismo sentido, la ministra Alejandra Elciri manifestó: “Para el Ministerio de Turismo, este material y este abordaje educativo es algo que celebramos y queremos aportar desde las áreas que corresponden”.

“Sin conocer lo que tenemos, no podemos preservarlo y este humedal tiene una gran importancia no sólo en cuanto el ciclo del agua, sino que también es importante mirarlo desde el cambio climático y el aporte que realiza el humedal. Además se trabaja lo cultural y lo turístico”, explicó.

Líneas de acción

Durante la mañana de hoy se presentaron cuadernillos temáticos sobre el Agua, sus ciclos y amenazas. Además se presentó un curso de actualización académica de 210 horas, en modalidad virtual, para docentes de nivel secundario, con un enfoque transversal que incluye temáticas como cambio climático y gestión de residuos.

Otras de las líneas de acción anunciadas es el desarrollo curricular para Nivel Inicial, es decir una guía basada en el concepto de «ambientalización curricular», que propone trabajar con los niños cuatro pilares: Agua, Alimentación, Biodiversidad, y Consumo y Residuos.

También se informó sobre los avances en la elaboración de un diseño curricular que incorpora los 14 ejes temáticos del Programa de Educación Ambiental de Corrientes, organizados de forma progresiva.

Fue anunciado además el II° Congreso Provincial de Educación Ambiental Integral que se replicará en las ciudades de Goya e Ituzaingó para abordar los temas de agua, cambio climático y áreas protegidas.

Se mencionó la experiencia previa con la elaboración del Documento Marco y de ocho cuadernillos temáticos, incluyendo los de prevención de incendios rurales (2023) y el de áreas protegidas (2024). Este último inspiró la creación de un anexo de actividades para nivel inicial.

En cuanto a la colaboración interinstitucional, se subrayó el enfoque participativo en la elaboración de estos materiales, con la colaboración de ONGs, instituciones académicas como la Universidad Nacional del Nordeste, y organismos del Estado como el ICAA, el Ministerio de Turismo y la Unidad Ejecutora GIRSU.