El 14 de febrero, dejate envolver por la calidez de las velas Candlelight en Corrientes

Candlelight vuelve a iluminar Corrientes con música clásica en directo en el Teatro Oficial Juan de Vera.

Con localidades agotadas y en únicas funciones este próximo sábado 14 de febrero a las 19 y a las 21,30 horas, vuelve Candlelight a la ciudad de Corrientes con un “Especial de San Valentín” y un “Tributo a Coldplay”.

La experiencia multisensorial única de música en vivo de Fever acerca la música clásica a un público amplio, impulsando la visibilidad de los músicos locales y poniendo en valor espacios emblemáticos en todo el mundo.

Candlelight, la serie de conciertos en vivo presentada por Fever, continúa en Corrientes con una experiencia musical multisensorial que tendrá lugar en el Teatro Juan Vera.

Iluminados por cientos de velas, los conciertos se celebrarán en varias fechas a lo largo de febrero y marzo, ofreciendo al público un entorno íntimo en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La programación en Corrientes contará con actuaciones de talentosos músicos locales: un cuarteto de cuerdas formado por dos violines, viola y violonchelo. En esta ocasión, prepararon programas dedicados a compositores clásicos; junto a tributos contemporáneos a artistas como Coldplay, y un especial de San Valentín para este sábado.

Presente en cientos de ciudades de todo el mundo, Candlelight ha sido concebido para democratizar el acceso a la música clásica, acercándola a un público más amplio, incluyendo a quienes quizá nunca antes han asistido a un concierto de música clásica.