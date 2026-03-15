El 17 de marzo se sorteará el auto 0 km para los buenos contribuyentes

El acto se llevará a cabo el próximo martes a las 10 en la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR). Participarán todos los que pagaron por adelantado impuestos, tributos y tasas de servicios de 2026.

La Municipalidad de Corrientes informó que el 17 de marzo tendrá lugar el sorteo del auto 0 km entre los contribuyentes que adhirieron al Pago Anual Anticipado de sus impuestos, tasas, servicios y contribuciones de 2026.

El sorteo se llevará a cabo el próximo martes a las 10 h. en la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), invitando a todos aquellos que deseen concurrir al edificio ubicado en Avenida La Paz 2440. No obstante, el acto podrá seguirse a través del Facebook: @corrientesmuni y YouTube: Municipalidad de Corrientes.

De esta manera, la Municipalidad capitalina busca retribuir a aquellos contribuyentes que hicieron el esfuerzo de cumplir con sus obligaciones tributarias de manera anticipada con la posibilidad de ganar un auto O km, que en esta oportunidad se trata de un Fiat Mobi.

Cabe recordar que quiénes adhirieron al Pago Anual Anticipado 2026 en enero tuvieron un descuento de hasta el 43% en el impuesto automotor y del 28% en el impuesto inmobiliario.

En tanto que aquellos que se sumaron durante el período prorrogado, en febrero, gozaron de un descuento del 38% en el impuesto automotor y del 23% en el impuesto inmobiliario. En el caso de los cementerios, en ambos casos, el descuento fue del 50% del total del impuesto.