Organizada por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Sanidad Escolar en articulación con la Coordinación de Educación Artística, se realizó esta mañana la jornada artística “Sonrisas que suenan y se pintan”. El encuentro tuvo lugar en la Escuela N° 3 del Centenario y formó parte del proyecto EducArte.

En el marco del Mes de las Artes y del Mes de la Salud Bucal, la Escuela N° 3 del Centenario realizó una jornada artística titulada “Sonrisas que suenan y se pintan”.

El objetivo principal de esta iniciativa fue integrar los lenguajes del arte con las acciones de promoción de la salud, favoreciendo la alfabetización cultural y sanitaria a través de experiencias lúdicas, expresivas y creativas.

“Lo que hemos presenciado fue algo lindo, emotivo y bien organizado”, dijo el subsecretario de Educación Julio Navias y felicitó por el trabajo a los chicos que actuaron y bailaron y resaltó el trabajo de la profesora de música. “Les dejo el saludo de la ministra de Educación Práxedes López, estamos con muchas actividades por eso no pudo estar presente”, contó.

Vale señalar que durante la jornada, estudiantes de 1° y 2° Ciclo de Educación Primaria presentaron producciones artísticas que combinaron música, teatro y artes visuales: cuentos sonoros con cotidiáfonos, máscaras realizadas con papel maché y canciones alusivas al cuidado dental.

“El programa EducArte comenzó este año en la feria del libro, éramos varias áreas trabajando por los niños”, dijo la directora de Sanidad Escolar Shiley Piñeiro y explicó: “De una escuela formal, acá pasamos a una escuela inclusiva y lo que quiero recalcar es que trabajamos con amor, con respeto y con los tiempos de los chicos porque no todos aprenden de la misma manera”. El programa se fundamenta en el trabajo multidisciplinario de profesionales de la salud, psicopedagogos, docentes y familias.

Este trabajo conjunto entre Educación Artística y Sanidad Escolar reafirma el valor del arte como vehículo de sensibilización, creatividad y transformación social, fortaleciendo los lazos entre salud, escuela y comunidad.