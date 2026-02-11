La plataforma de e-commerce combina compras online, beneficios exclusivos y un nuevo canal de ventas para pymes y emprendedores correntinos.

El Banco de Corrientes presentó oficialmente Tienda MÁSBanCo, una nueva plataforma de comercio electrónico que refuerza su estrategia de innovación digital y amplía su ecosistema de productos y servicios para clientes de toda la provincia. El lanzamiento marca un paso clave en la modernización de la entidad y en su objetivo de promover la inclusión financiera y el desarrollo regional.

El nuevo marketplace permite realizar compras online de manera ágil y segura, al tiempo que potencia el programa de fidelización del banco. Además, se proyecta como una herramienta estratégica para pymes y emprendedores locales, que encontrarán en Tienda MÁSBanCo un nuevo canal para ofrecer sus productos y acceder al mercado digital.

La plataforma reúne un amplio catálogo de artículos y experiencias vinculados a las tarjetas del Banco de Corrientes, con categorías que incluyen hogar, tecnología, electrodomésticos, belleza, cuidado personal, deportes y tiempo libre, entre otras. Como beneficio destacado por su lanzamiento, los clientes que utilicen tarjetas de crédito VISA Banco de Corrientes podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés y un 10% de descuento sin tope de reintegro, todos los días.

Tienda MÁSBanCo ya se encuentra disponible en www.tiendamasbanco.com.ar, y los usuarios pueden ingresar utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña que emplean en MÁSBanCo y Banca Web, facilitando una experiencia integrada y sencilla.

En una próxima etapa, la plataforma permitirá también el canje de puntos BanClub, generados por consumos con tarjetas del banco, que podrán transformarse en productos y servicios dentro del portal. Asimismo, las compras podrán abonarse con tarjetas de crédito, débito y QR MÁSBanCo MODO.

Este nuevo sitio reemplaza y amplía la experiencia de BanClub, el programa de fidelización del Banco de Corrientes. Los clientes que cuenten con puntos acumulados conservarán su saldo y podrán utilizarlos próximamente en Tienda MÁSBanCo sin necesidad de realizar trámites adicionales, tanto para canjear productos como para acceder a millas de viaje de Aerolíneas Plus.

Con esta iniciativa, el Banco de Corrientes consolida su apuesta por la transformación digital, fortalece el vínculo con sus clientes y genera nuevas oportunidades de crecimiento para el comercio local.