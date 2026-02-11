11 febrero, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-107021-800

La Unidad se transforma en un escenario lleno de ritmo, color y alegría del carnaval

@ctesnot 6 febrero, 2026 0
imagen-107016-800

Noche de grandes clásicos del ballet universal en el Teatro Oficial Juan de Vera

@ctesnot 6 febrero, 2026 0
imagen-106949-800

Reunión institucional en el Palacio Libertad para definir una agenda vinculada al chamamé

@ctesnot 3 febrero, 2026 0

Te pueden interesar

imagen-107125-800

El ICAA realizó una jornada de trabajo articulada en la Isla Apipé Grande

@ctesnot 10 febrero, 2026 0
imagen-107126

El Gobierno de Corrientes avanza en la ejecución de mejoras para facilitar el escurrimiento del agua

@ctesnot 10 febrero, 2026 0
imagen-107116-800

La Provincia llevará el programa «Empleabilizate» a Virasoro

@ctesnot 10 febrero, 2026 0
imagen-107094-800

El Ministerio de Educación presentó el programa Acciones de Verano y Agenda de febrero

@ctesnot 10 febrero, 2026 0