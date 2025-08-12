El Centro Cultural Ituzaingó tuvo su reapertura en el marco del programa Hermanos del Vera

Una especial jornada se vivió el lunes en la localidad de Ituzaingó con la reapertura del Centro Cultural homónimo, de la que participaron autoridades provinciales, municipales y la directora general del Teatro Oficial Juan de Vera, Lourdes Sánchez. El espacio cultural, refaccionado y puesto en valor en el marco del programa “Hermanos del Vera” recibió a la comunidad artística local e invitados especiales en el estreno de la obra inédita “Centro Cultural Ituziangó Renace”

En la víspera del 161° aniversario de Ituzaingó se llevó adelante la reapertura del Centro Cultural Ituzaingó, especial velada que convocó al gobernador de la provincia, Gustavo Adolfo Valdes, al jefe comunal de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, a la presidente del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin y a la directora del Teatro Oficial Juan de Vera, Lourdes Sánchez, responsable del programa de refacción y puesta en valor de salas y teatros del interior provincial, ejecutado mediante apoyo del Gobierno de la provincia.

El programa de refacción y puesta en valor de salas y teatros del interior de Corrientes tiene por objetivo ofrecer refacciones y equipamiento para la puesta en valor de los espacios culturales del interior provincial, propiciando mejoras en dichos espacios a fines de seguir promoviendo la circulación de contenidos culturales de la comunidad y de otros puntos del país en cada localidad. Concluidas las obras en Ituzaingó, próximamente se dará reapertura al Teatro Cervantes de Curuzú Cuatiá y la Sociedad Italiana de Esquina, en tanto que en Bella Vista continúan las obras en la Casa de la Cultura “Pedro Mendoza”.

Abriendo el acto protocolar, el gobernador Gustavo Valdés expresó ante los presentes que “inauguramos obras fundamentales para Ituzaingó, el Hospital Billighurst con su nueva área de terapia intensiva, el Banco de Sangre que no lo teníamos, ahora lo tenemos, para curar a la gente y el Centro Cultural, también sirve para curar a la gente, para curar el alma”, expresó el mandatario.

Luego agregó “conectamos ese nuevo Ituzaingó de la Entidad Binacional Yacyretá que vino y que realmente cambió esta localidad, con el viejo Ituzaingó, este Centro Cultural también sirve de alguna manera para conectarnos porque la cultura abarca y abraza a todos y la cultura le permite al pueblo poder salir, poder volar y poder buscar opciones” finalizó.

Por su parte, la presidente del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, manifestó que para que este acontecimiento sea posible fue clave “la decisión del Gobernador Valdés, que ha apoyado a todo el desarrollo de la cultura en toda la provincia de Corrientes. Con los programas que tenemos estamos llegando a todas las ramas de la cultura en toda la provincia”, puso de relieve Kunin y añadió que “mediante el Puente de Paso Ayolas (Paso Fronterizo Ituzaingó- Ayolas) los hermanos paraguayos también podrán disfrutar de este centro”.

En la ocasión, el intendente de Ituzaingó Juan Pablo Valdés declaró que “es muy especial la velada por el aniversario N° 161 de Ituzaingó, porque ocurrieron hechos importantes”, refiriéndose a la entrega de viviendas, a la habilitación del área de Terapia Intensiva del Hospital Billighurst, a la inauguración de iluminación y asfalto, y por último el emblemático Centro Cultural.

“Uno de los desafíos en nuestra gestión, con Emilio, fue reabrir las puertas de este Centro”, dijo Valdés y destacó que se comenzó trabajando con la tapicería. En este contexto, el jefe Comunal remarcó que “el Gobierno provincial apareció para darle espacio a nuestros artistas”, por lo que agradeció al Gobernador por “el apoyo incondicional”, y sostuvo que queda “en nosotros apostar a la cultura, y hoy el Centro Cultural cobró vida de nuevo”.

La directora del Teatro Vera, Lourdes Sánchez al iniciar su discurso dijo que “es un verdadero honor para mí estar hoy acá en un día tan importante para Ituzaingó porque este momento marca un antes y un después en la vida cultural de esta comunidad, con la puesta en valor del Centro Cultural” y remarcó que “este lugar, este espacio, que durante tantos años fue un punto de encuentro, un lugar de expresión, de identidad, de emociones colectivas, hoy vuelve a ponerse de pie con todo el valor que merece”.

Seguidamente, manifestó su agradecimiento al Gobierno de Corrientes al decir que “siempre apuesta, apoya, invierte en nuestra cultura, y gracias al programa Los Hermanos del Vera, hoy no solamente estamos concretando una obra edilicia sino que estamos recuperando un símbolo, un faro cultural para toda la comunidad” y agregó que “desde el Teatro Vera nos sentimos muy orgullosos de haber acompañado este proceso y creemos importante que la cultura llegue a cada rincón de nuestra provincia” concluyó.

Centro Cultural Ituzaingó Renace

Tras el acto inaugural en las puertas del CCI, tuvo estreno la obra inédita concebida y dirigida por Edu Gondell y María Laura Cattalini, quién también protagonizó parte de la obra en el remozado escenario del Centro Cultural.

Esta oda a la localidad correntina y a sus referentes culturales incluyó un homenaje a Secundino Martínez y Antonio Orellana. Participaron Pietrina Catapano, Malena, María Laura Cattalani, integrantes de la Academia Borgo, la compañía de baile de Luis Marinoni, Juan Rodo, Mauro Bonamino y Samuel Rodríguez, y el Grupo Drácula de Ituzaingó. El cierre vino de la mano de Los de Imaguaré, en la fachada del CCI.

