El Centro Integral del Adolescente realizó una charla en Esquina

El equipo, habló con profesionales de la salud sobre ITS, planificación familiar y métodos anticonceptivos. Además, coordinaron talleres con padres y jóvenes.

El equipo del Centro de Salud Integral del Adolescente que depende del Ministerio de Salud Púbica a cargo de Ricardo Cardozo realizó una jornada en Esquina. La coordinadora, Karina Fernández, capacitó y coordinó próximas acciones.

“Nos reunimos, junto con la doctora Araceli Barrios especialista en Emergentología del Ministerio de Salud, y referentes profesionales de Esquina, Sauce y zonas aledañas. Se acordaron acciones en conjunto para promover la salud integral de los adolescentes”, dijo Karina Fernández.

Entre el personal sanitario, se encontraron tocoginecólogos y residentes de obstetricia. Uno de los temas principales que trabajaron fue el embarazo no deseado.

“Hablamos de la realización de talleres y charlas con docentes, padres y adolescentes a fin de avanzar en lo que es la salud y educación”, indicó.

Entre los temas que propusieron tratar se encuentran: Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), métodos anticonceptivos y planificación familiar.

El equipo del Centro de Salud Integral del Adolescente, realiza operativos que consisten en brindar cuidado y apoyo en esta etapa. El objetivo es dar un espacio seguro y de confianza para que los jóvenes puedan recibir el cuidado y el apoyo que necesitan para crecer de manera saludable.