Inicio

Sobre nosotros

Publicidad

Contacta con nosotros

Búsqueda

El Centro Integral del Adolescente realizó una charla en Esquina

Avatar de @ctesnot
@ctesnot
El Centro Integral del Adolescente realizó una charla en Esquina

El equipo, habló con profesionales de la salud sobre ITS, planificación familiar y métodos anticonceptivos. Además, coordinaron talleres con padres y jóvenes.

El equipo del Centro de Salud Integral del Adolescente que depende del Ministerio de Salud Púbica a cargo de Ricardo Cardozo realizó una jornada en Esquina. La coordinadora, Karina Fernández, capacitó y coordinó próximas acciones.
“Nos reunimos, junto con la doctora Araceli Barrios especialista en Emergentología del Ministerio de Salud, y referentes profesionales de Esquina, Sauce y zonas aledañas. Se acordaron acciones en conjunto para promover la salud integral de los adolescentes”, dijo Karina Fernández.
Entre el personal sanitario, se encontraron tocoginecólogos y residentes de obstetricia. Uno de los temas principales que trabajaron fue el embarazo no deseado.
“Hablamos de la realización de talleres y charlas con docentes, padres y adolescentes a fin de avanzar en lo que es la salud y educación”, indicó.
Entre los temas que propusieron tratar se encuentran: Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), métodos anticonceptivos y planificación familiar.
El equipo del Centro de Salud Integral del Adolescente, realiza operativos que consisten en brindar cuidado y apoyo en esta etapa. El objetivo es dar un espacio seguro y de confianza para que los jóvenes puedan recibir el cuidado y el apoyo que necesitan para crecer de manera saludable.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Artículos destacados

Búsqueda

Detalles del autor

Síguenos en

Categorías

Archivos

Etiquetas

Alejandro Abraham Banco de Sangre Bella Vista Cambio Climático Casa Molina CECAP cocaína Concejo Deliberante Defensoría del Pueblo de Corrientes dengue desarrollo social descacharrado Dia del Donante Día Mundial contra el Trabajo Infantil Eduardo Tassano EFA “Tupa Rembiapo” Emilio Lanari Encuentro Provincial de Cooperativas Escolares Enrique Vaz Torres Epidemiologia Feria del Libro Itinerante Guillermo Osnaghi Hacienda y Finanzas Haz lo Tuyo Hospital Escuela Industria José Irigoyen Lavalle Malvinas Norberto Ast Plan de Prevención Policía Federal Raúl Schiavi Ricardo Bertolino Ricardo Cardozo santa rosa SEDRONAR tabai tatacua