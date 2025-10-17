La tarifa plana quedó establecida en 1.890 pesos, cifra inferior a lo que había peticionado el sector empresario. Esta modificación se da en el marco de la Emergencia Vial y en el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros declarada por el Ejecutivo Municipal. Además, se declaró Ciudadanos Ilustres a Martha Helia Altabe y Juan Ángel Briend (post mortem).

El Concejo Deliberante capitalino (HCD) realizó, este jueves, su 24º sesión ordinaria. El plenario, presidido por Marcos Amarilla, se desarrolló con la presencia de 17 ediles.

Durante el encuentro parlamentario se aprobó la ordenanza que actualiza la tarifa del servicio urbano de pasajeros, estableciendo costo del boleto en 1.890 pesos. El valor fijado está muy por debajo de lo solicitado por el empresariado (2.370 pesos).

Cabe recordar que esta modificación planteada se da en el marco de la Emergencia Vial y del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, declarada por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). La crisis del transporte público, los incrementos salariales y la quita de subsidios, son algunos de los motivos que fundamentan esta medida.

También, se dio el visto bueno a una recomposición de tasas estipulada por la Ordenanza Tarifaria Nº7427, que autoriza a modificar tributos municipales en razón de la situación macroeconómica del país. Dicho cálculo se realiza en función de la evolución de la pauta salarial global municipal y del Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Desde el Ejecutivo municipal se aclaró que el objetivo es seguir manteniendo el equilibrio entre los servicios públicos prestados a los vecinos de la ciudad y el costo de los mismos.

El cuerpo deliberativo además otorgó el título honorífico de Ciudadana Ilustre a Martha Helia Altabe por su vasta trayectoria como profesional del Derecho y docente universitaria por más de cuatro décadas de forma ininterrumpida. Asimismo, fue reconocido con el mismo galardón post mortem el doctor Juan Ángel Briend, destacado médico pediatra y cirujano infantil, que logró colocar a Corrientes en la cúspide del reconocimiento científico a nivel nacional.

En otro orden, los ediles declararon de Interés la 4º edición de la Expo Feria “Educación profesional, pasaporte hacia el futuro” a realizarse el 17 de octubre, el 4º Encuentro de Teatro en la Escuela ISMu 2025 y al equipo de fútbol femenino Ñe Engára por su destacada labor deportiva y social y su reciente consagración como campeón del Torneo Regional del Norte Grande.