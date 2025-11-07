7 noviembre, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

e683133b-5119-cf10-56af-70430490eea2-800

Este lunes 10 inicia el pago de plus a municipales

@ctesnot 6 noviembre, 2025
63da99bd-adc0-c0a7-c59f-858be55d61bf-800

En el Día del Empleado Municipal  la recolección de residuos será normal

@ctesnot 6 noviembre, 2025
8108cdc2-9332-1eb1-ece4-3fe99c92be8f-800

Niños del CDI del barrio Pirayuí participaron de una charla sobre cuidado y respeto hacia los animales

@ctesnot 5 noviembre, 2025

Te pueden interesar

imagen-104530-800

Cardozo firmó convenios con el Rotary Club Corrientes Sur y con la Facultad de Ciencias de la Salud y Bienestar

@ctesnot 6 noviembre, 2025
imagen-104528-800

El Teatro Vera se suma a La Noche de los Museos este sábado 8 de noviembre

@ctesnot 6 noviembre, 2025
26º sesión 4-800

El Concejo aprobó la primera lectura de la Tarifaria 2026

@ctesnot 6 noviembre, 2025
imagen-104486-800

Corrientes avanza en la construcción de la capa vial federal junto a IDERA

@ctesnot 6 noviembre, 2025