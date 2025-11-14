El Concejo realizó la cuarta sesión itinerante de 2025 en el barrio 17 de Agosto

Los ediles aprobaron una importante cantidad de comunicaciones, vinculadas en su gran mayoría a inquietudes y demandas planteadas en la reunión preparatoria. Además, se sancionó una ordenanza para la regularización de la situación dominial de vecinos del barrio San Antonio Oeste.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) concretó la cuarta y última sesión itinerante de 2025. En esta ocasión, el plenario se llevó a cabo en el SUM Vilma Jara de Teijeiro del barrio 17 de Agosto, y contó con la presencia de 17 ediles.

En este marco, el presidente del HCD Marcos Amarilla dio la bienvenida a los vecinos y explicó la metodología de trabajo del HCD, destacando que, a lo largo del año, los ediles llegaron a distintos sectores de la ciudad.

Ante una importante cantidad de vecinos del barrio anfitrión, Ponce, y Costa Esperanza, se aprobaron 64 comunicaciones, vinculadas en su gran mayoría a las inquietudes y demandas, planteadas en la reunión preparatoria. Así, se solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) nivelado y perfilado de calles, erradicación de basurales, colocación de señalética de paradas de colectivos y reductores de velocidad, mejora en el servicio de transporte de colectivos de las líneas 102 A y 106 D, tareas de zanjeo, enripiado y cordón cuneta, reposición de luminarias y barrido y limpieza.

También se requirió al DEM, que disponga de acciones de control y prevención destinadas a evitar la circulación y estacionamiento de motos en la plaza Mercosur (Milán y Lavalle) los fines de semana.

En lo que respecta a las ordenanzas sancionadas, se destaca la desafectación del dominio público municipal y afectación al dominio privado, del inmueble ubicado entre las calles Tafí del Valle, Oran y Los Calchaquíes en el barrio San Antonio Oeste. En los considerandos de la norma, se detalla que se trata de un populoso asentamiento en el que residen numerosas familias que se comprometen a pagar una cuota social por los lotes que les otorgaría el municipio, brindando así una respuesta al déficit habitacional.

Además, se dio el visto bueno a la creación del inventario de Obras Artísticas Materiales de la Ciudad, que abarcará murales con diferentes técnicas, para la valorización plena del patrimonio muralístico de la ciudad, promoviendo su conservación como legado para las futuras generaciones.

En otro orden, los ediles avanzaron con 14 resoluciones, incluyendo la que solicita que el Ejecutivo municipal informe si está prevista la regularización dominial del asentamiento Costa Esperanza, permitiendo que se concreten obras y se presten servicios públicos, así como también la pavimentación de diversas calles del Sector 1 del barrio 17 de agosto.