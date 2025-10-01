El deporte adaptado fue, es y será un orgullo para todos los correntinos

Desde Mar del Plata, donde se desarrollan los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, el Secretario de Deportes de Corrientes, Jorge Terrile, celebró el desempeño de los atletas adaptados, quienes suman medallas para la provincia, y destacó el compromiso de los profesores de la Dirección General de Educación Física.

“El deporte adaptado fue, es y será un orgullo para Corrientes”, afirmó Terrile, subrayando la importancia de la inversión provincial para garantizar la participación en esta cita nacional.

Terrile también valoró el respaldo del gobernador Gustavo Valdés, quien impulsa el desarrollo deportivo en la provincia: “Gracias al enorme apoyo del gobernador Valdés, Corrientes está presente con una delegación de excelencia, compitiendo con orgullo y compromiso en los Juegos Evita”.

“Esta inversión refleja nuestro compromiso con el deporte como herramienta de inclusión y crecimiento”.

Cabe recordar que la delegación correntina, integrada por 330 deportistas, arribó a “La Feliz” el pasado lunes y permanecerá hasta el sábado 4 de octubre, participando en 33 de las 36 disciplinas programadas.

Los Juegos Evita, principal competencia deportiva de Argentina, reúnen a más de 8000 atletas de todo el país en 29 disciplinas convencionales y 7 adaptadas. El proceso clasificatorio en Corrientes, conocido como “Juegos Correntinos”, permitió a los deportistas llegar a esta fase final en Mar del Plata, donde representan a la provincia con destacadas actuaciones.

La combinación de esfuerzo, talento y apoyo institucional posiciona a Corrientes como un referente en el deporte nacional, consolidando el impacto transformador del deporte adaptado y el compromiso de la provincia con la inclusión deportiva adaptada.