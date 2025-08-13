El equipo del CUCAICOR realizó una nueva ablación multiorgánica

Este procedimiento se llevó a cabo en el Hospital Escuela “General José Francisco de San Martín”. En lo que va del año, 49 correntinos ya fueron donantes de órganos y tejidos.

Desde el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Corrientes (CUCAICOR), que depende del Ministerio de Salud Pública se llevó a cabo un nuevo procedimiento de ablación de órganos en el Hospital Escuela “Gral. San Martín”. Estuvo coordinado por el equipo de profesionales del Centro, en conjunto con la UHPROT (Unidad Hospitalaria de Procuración y Trasplante) del hospital, equipo cardíaco del Garrahan, hepático del Hospital Privado Universitario de Córdoba, renal del CUCAICOR y pulmonar del hospital Dr. René Favaloro.

La coordinación y logística general de todos los pasos operativos se implementa desde la guardia operativa nacional, cuya sede está en el INCUCAI y desde las dependencias de los organismos jurisdiccionales, en Corrientes CUCAICOR. Aquí es donde también se procede a la distribución y asignación de órganos de acuerdo al orden de prioridades de los criterios de distribución establecidos, en las resoluciones correspondientes. Todo el proceso queda registrado en el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) del INCUCAI, sistema informático para la administración, gestión, fiscalización y consulta de la actividad de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células en el ámbito nacional.

Desde el CUCAICOR, sostuvieron que valoran a las familias donantes, quienes participan dando oportunidades a los más de siete mil argentinos en lista de espera para que reciban su trasplante. Además, reconocieron a todas las instituciones que trabajan para que cada operativo se lleve a cabo con éxito: equipo de CUCAICOR, profesionales de las UHPROT, Unidad de Terapia Intensiva, Emergencias, Quirófano, Kinesiología, Laboratorio, Enfermería, Laboratorio Central de Redes y Programas, Instituto de Cardiología de Corrientes, Banco Central de Sangre, DES (Dirección de Emergencias Sanitarias) 107, Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes, Policía de Corrientes, Aeropuerto “Dr. Piragine Niveyro”, la empresa Aerolíneas Argentinas y Policía Aeroportuaria.

Cabe indicar que la duración completa de un operativo de procuración de órganos es variable. Se inicia en el momento de la detección del potencial donante y finaliza con la cirugía de trasplante.