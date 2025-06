El Fiscal de Estado sostuvo que el Decreto 1260 busca preservar la voluntad del elector

A través de una rueda de prensa, el fiscal de Estado, Horacio Ortega ratificó la posición del Gobierno Provincial respecto al Decreto 1260 que establece la modalidad de conformación de alianzas para las elecciones del 31 de agosto, que fue cuestionado por un grupo partidos políticos por medio de una presentación cautelar.

Durante el contacto con los medios dejó en claro que a su criterio la presentación de la “oposición es política y la respuesta del Gobierno es técnica”, resaltando que el mencionado Decreto lo que busca es “preservar la voluntad del elector”.

Al referirse sobre la presentación que realizó un grupo de partidos políticos con relación al Decreto 1260, Horacio Ortega dio cuenta, ante la presencia de los medios que “hoy la Fiscalía ha contestado el requerimiento justamente en la inteligencia de que el decreto ha sido dispuesto y redactado y llevado a cabo en razón de las facultades reglamentarias que tiene el gobernador Valdés. Por cuanto acá no se modifica todo el ámbito electoral sino que simplemente se regula el artículo 162 del Código Electoral Provincial. Una cosa que tiene que ver justamente con la forma de adhesión en que se van a llevar a cabo las boletas en las distintas categorías de gobernador y municipio”.

Asimismo, explicó que esta, “es la manera en la cual la jurisprudencia también ya se había expresado en distintas ocasiones y el objeto fundamental de cómo se reglamenta esto, es en virtud de proteger la voluntad del elector que es el actor principal en las elecciones”, añadiendo que “no existen mezquindades políticas”, a la vez que sostuvo que “esta es una cuestión netamente técnica en la cual lo que se preserva es darle claridad al elector para que pueda expresar claramente la voluntad en el comicio”.

“Primero tenemos que basarnos en una cuestión de la facultad reglamentaria que tiene el gobernador”, ya que no se establece término, ni tiempo, ni manera alguna en el cual el gobernador pueda dictar un decreto”, aclaró el mismo.

Asimismo, el funcionario remarcó, respecto a la cuestión que “acá no hay ningún plazo, ni tampoco ningún acto jurídico que esté pendiente de una resolución”.

Continuando, subrayó que la decisión “era una necesidad que teníamos para poder aclarar al electorado la forma en la cual se van a adherir las boletas”. “Acá no hay ningún perjuicio para la libre competencia de los partidos políticos. No hay ningún tipo de injerencia en la vida interna de los partidos. No hay ningún tipo de injerencia en relación a la formulación de las alianzas”, agregó el mismo.

“Solamente lo que estamos evitando es de que haya una multiplicidad de formas que terminen confundiendo al electorado”, sumó el fiscal de estado.

Ortega aclaró que la presentación de la oposición ha sido contestada en forma legal. “Nosotros creemos que no hay ningún vicio en relación al aspecto formal del decreto, creemos que no es extemporáneo y de ninguna manera se modifican las reglas electorales” y acotó: “Solamente estamos hablando de un artículo. Por otro lado acá no hay ningún plazo que haya transcurrido, que se haya cambiado o que esté pendiente de alguna resolución”.

“Cada uno tiene el derecho de peticionar ante las autoridades como corresponda. Estamos en el convencimiento que el decreto resulta no sólo oportuno, sino que es adecuado, teniendo en cuenta que se preserva la voluntad del elector”, manifestó Ortega, señalando que los municipios que quieran adherir a la fórmula de gobernador lo van a tener que hacer teniendo en cuenta pautas que establece la reglamentación, que no son ajenas a lo que establece el espíritu del Código Electoral. “Acá no hay nada ajeno a lo que establece el Código Provincial Electoral”, puntualizó.

Para Ortega, el Decreto posee la fundamentación necesaria y está dentro de las cuestiones relativas al mérito a la oportunidad y a la conveniencia, enfatizando que el gobernador Gustavo Valdés expresa en el Decreto lo que ya la jurisprudencia venía estableciendo: ordenar la forma de cómo se adhieren las boletas y la conveniencia es pura y exclusivamente para el elector.

Luego, Ortega afirmó “no hay ningún acto jurídico que esté pendiente de una resolución. Lo hacemos en un período anterior a que pueda haber alguna injerencia o actividad de los partidos políticos y alianzas”.

“En estas tres cuestiones, de mérito, oportunidad y conveniencia, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que son cuestiones relativas propias del poder ejecutivo, no judicializables”, aseveró Ortega.

“Acá se debe continuar con el proceso electoral, no hay nada que pueda interferir con la oficialización de las alianzas. No hay ningún alimento que pueda enervar los efectos del Decreto 1260, como lo ha solicitado la presentación de la oposición, con la cual pretenden a través de una medida cautelar que no se le hizo lugar, evitar los efectos del Decreto que es conforme a la ley”, agregó Ortega.

En tanto, añadió que se trata de un “complemento a la actual Ley” ya que “estamos hablando solamente de un artículo y, sobre todo, está conforme a la Constitución y responde a lo establecido por los bloques de convencionalidad imperante en lo referido a la legislación en la materia”.

El fiscal de Estado comunicó que la Justicia resolverá la cuestión de forma expedita: “Con los elementos con los que ya cuenta la Jueza, es decir, tanto la presentación como la contestación por parte de la Fiscalía, manteniendo la vigencia del decreto, yo creo que tiene los materiales como para resolver”.

“En referencia a la medida cautelar, donde la Jueza no se expidió, sin perjuicio de ello nosotros contestamos en tiempo y forma que no se dan los requisitos propios a esa medida, no hay verosimilitud del derecho ni tampoco un peligro en la demora”, especificó.