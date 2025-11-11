El gobernador Gustavo Valdés llegó este lunes a Alvear, donde entregó 44 viviendas a familias beneficiarias de la localidad y 8 títulos de propiedad a docentes, en el barrio «Roberto Oscar Ayala», conocido como «Ejército Argentino». En este marco, el primer Mandatario se comprometió a que será «un barrio asfaltado», y le pidió al gobernador electo Juan Pablo Valdés que «no se olvide nunca de La Cruz y Alvear», para seguir trabajando junto a ambos municipios.

De esta manera en el barrio Roberto Oscar Ayala, conocido como Ejército Argentino, el Gobernador, junto a funcionarios provinciales y municipales, entregó primero 8 títulos de viviendas, y luego las llaves con carpetas de las nuevas viviendas a las 44 familias beneficiarias.

En el marco de la entrega, el gobernador Gustavo Valdés remarcó la importancia de continuar apostando al desarrollo de Alvear a través de la construcción de nuevas viviendas y por ello, primeramente recordó que en la localidad a lo largo de los últimos años se concretaron 130 viviendas.

“En la provincia pudimos llegar a realizar 4.000 viviendas en los últimos cuatro años mediante mucho esfuerzo y dedicación y vamos a seguir haciendo viviendas”, indicó y luego agregó que “es un placer culminar una gestión, pero a la vez, vamos comprometernos anticipadamente que el Gobierno provincial realizará 30 viviendas más para Alvear”.

A su vez, Valdés comentó que “desde Vialidad Provincial se van a avanzar con obras para que el barrio quede asfaltado y de esa manera vamos a tener una mejor transitabilidad en los caminos”.

“Sigamos adelante y trabajando para que a Corrientes le siga yendo bien y así construyamos el futuro que queremos”, expresó el mandatario instando a los vecinos a sumarse al trabajo mancomunado.

Un Gobierno que invierte y cumple

A su turno, el interventor de INVICO, se mostró contento por la entrega de 44 viviendas del Programa Casa Propia, y destacó que el financiamiento provino en su totalidad de la Provincia, con una inversión de 4.600 millones.

“Son viviendas de 64 metros cubiertos, toda la infraestructura, termotanques, cocina, así que realmente destacar el trabajo de la empresa, el compromiso y sobre todo confiar en el gobierno de la provincia de poder cumplir con esta obra”, destacó el funcionario para ir cerrando.

Apoyo a los Municipios

El intendente Miguel Ángel Salvarredy al hacer uso de la palabra, destacó estos actos son los últimos en su gestión, y destacó el trabajo en conjunto que Gustavo Valdés llevó adelante junto a la Comuna, y afirmó que “todo lo que nos prometió Alvear cumplió”.

“Si hoy tenemos todas las cosas que tenemos, y familias con viviendas es porque tuvimos un Gobierno provincial presente, un Gobierno que nunca nos dio la espalda, ni nos mintió”, aseguró el jefe Comunal y destacó que “nosotros siempre colaboramos, y vamos a seguir luchando para que Alvear siga creciendo”.

Compartió, también, unas palabras de agradecimiento, una de las adjudicatarias, Cinthia Vanesa Monzón.

Presencias

Acompañaron al gobernador, los intendentes de Alvear, Miguel Ángel Salvarredy; de Ituzaingó y gobernador electo, Juan Pablo Valdés; el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, de Justicia, Juan José López Desimoni, de Industria, Mariel Gabur, legisladores, el interventor del INVICO, Lizardo González; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales, concejales, intendentes del interior provincial, adjudicatarios, vecinos, y demás autoridades presentes.