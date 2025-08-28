El Gobernador habilitó la avenida Niní Flores y anunció 400 nuevas viviendas para Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés encabezó la habilitación de la pavimentación e iluminación de la avenida Niní Flores, destacando las inversiones realizadas en desagües, viviendas y servicios en la zona sur de la Capital. Además, anunció la construcción de 400 nuevas unidades habitacionales y un futuro paseo lineal para los vecinos.

Con alegría y orgullo, el gobernador Gustavo Valdés expresó que en estos “casi ocho años que me ha acompañado en la gestión el intendente Eduardo Tassano, es increíble lo que cambió Corrientes” y en ese sentido mencionó que “partimos del barrio de las 678 viviendas, luego hicimos el Parque Industrial. No había líneas eléctricas y extendimos el servicio hacia la zona. Todo con recursos de los correntinos, gracias a los cuales inauguramos más de 600 viviendas en esta zona”.

En tanto, Valdés no pasó por alto y resaltó la construcción de la Escuela de Policía en esta zona, una obra moderna, acorde a los tiempos que corren, con una “inversión enorme que es orgullo para que sea la más importante del Norte de la Argentina”.

En cuanto a los desagües pluviales, el gobernador puso de manifiesto que se avanzó fuerte con obras en toda la zona, para atender las “demandas de los vecinos y evitar inundaciones”.

Y al referirse puntualmente a la avenida Nini Flores, el titular del ejecutivo provincial valoró el trabajo en conjunto entre el INVICO y Vialidad Urbana para que esta obra “hoy esté terminada”, acotando que la misma no es solo una avenida: “es una gran obra, con administración propia, con casi dos kilómetros de intubado que están debajo de la avenida” e hizo un alto para pedir un fuerte aplauso para los trabajadores de Vialidad Urbana.

“Por ese camino, con Vialidad Urbana, abaratamos considerablemente los costos”, sentenció Valdés y comunicó que en obras de entubamiento se invirtieron cuatro mil millones de pesos y en la avenida Nini Marshal, con su pavimentación e iluminación, ocho mil millones de pesos, todo con “recursos de los correntinos”.

Al continuar con sus palabras, el gobernador precisó que junto a la municipalidad y al trabajo de todo el equipo que comanda Claudio Polich, la provincia lleva concretadas 18 avenidas en Capital.

Luego, Valdés anunció que, con el objetivo de seguir brindando soluciones habitacionales a las familias correntinas, a través del INVICO “vamos a construir 400 nuevas viviendas para así lograr más de 1000 viviendas en toda esta zona”, ante el aplauso de los vecinos presentes, que agradecieron tal gesto.

Asimismo, Valdés dejó en claro que el próximo paso en esta zona que crece y crece en Corrientes es contar con un paseo lineal para que los vecinos puedan disfrutar del espacio verde y transitar sin inconvenientes.

Para concluir, Valdés aseguró que “este es el rumbo hacia el desarrollo y el progreso, todos juntos por grandes cosas y a seguir construyendo el futuro de Corrientes”.

Trabajo mancomunado

En la ocasión, el ministro de Servicios y Obras Públicas, Claudio Polich, manifestó que “esta obra es muy deseada y necesaria, y es un salto de calidad, va a descargar parte del tránsito a la Avenida Maipú”.

“Tiene que ver de un trabajo entre la Provincia y la Municipalidad de dotarles de infraestructura”, resaltó Polich y acentuó en que “se trata también de tener una vida más sencilla a través de inversiones de estas características”.

“Sabemos lo que costo, es una importante inversión también hecha en desagües para mejorar el escurrimiento”, indicó para cerrar el jefe de la cartera de Obras y Servicios Públicos.

Por su parte, el interventor de INVICO, Lizardo Gonzáles, consideró que “esta es una obra ejecutada por el Gobierno de la Provincia, que tuvo dos etapas, la primera realizada por Vialidad sobre todo lo que es desagüe pluvial”, y continuó: “el Instituto de Viviendas se encargó de la segunda etapa basada en la colocación del pavimiento de hormigón y doble calzada”.

Por último, el interventor puso de relieve la inversión y el trabajo del Gobierno de la Provincia y llamó “a seguir trabajando que este es el futuro”.

Impulsando el desarrollo

Al hablar ante los presentes, el intendente Eduardo Tassano recordó que, en este sector de la ciudad, antes lo único que había era una avenida de tierra, inconclusa. Y luego se hicieron dos barrios del INVICO, la Escuela de Policía y ahora con la flamante infraestructura vial de la Avenida Nini Flores, se unirá con la Avenida Maipú, Santa Catalina, Alta Gracia y la zona sur de Corrientes, “impulsando el desarrollo de toda la zona”.

Tassano comentó a su vez que el ingreso a Santa Catalina con su Parque Industrial se va a constituir en un polo de desarrollo e informó que ya se cuenta con una empresa que va a colocar energía solar para fortalecer la red eléctrica.

En tanto, Tassano consideró relevante la Reserva Natural de Santa Catalina, con sus 300 hectáreas, que va a ser también un centro de investigación universitaria.

Al proseguir, el jefe comunal destacó que, junto al gobernador Valdés, el ministro Polich y todo su equipo, “nos pusimos a trabajar por y para los vecinos” y cerró afirmando que, gracias a ello, “logramos esta transformación vital de un amplio sector de lo que llamamos la nueva ciudad de Corrientes”.

Roxana Borda, vecina del Santa Catalina agradeció al Gobernador y a su equipo de trabajo por la pavimentación de la avenida. Además, la bendición estuvo a cargo del padre Martín Vareli.

Detalles

El proyecto consistió en la ejecución de hormigón simple doble calzada a lo largo de la avenida Nini Flores desde la intercepción de las calles Ramón “Tito” Aranda, hasta la intercepción con la Avenida Santa Catalina, con una longitud aproximada de 3.500 metros lineales de calzada.

Presencias

Acompañaron al gobernador Gustavo Valdés, el intendente municipal, Eduardo Tasano, el viceintendente municipal, Emilio Lanari, funcionarios del poder ejecutivo provincial, senadores, diputados, ministros del Poder Ejecutivo, de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, de Desarrollo Social, Ádan Gaya, de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, de Educación, Práxedes López, de Justicia, Juan José López Desimoni, de Industria, Trabajo, y Comercio, Mariel Gabur, el interventor del INVICO, Lizardo González, los concejales presentes, demás autoridades provinciales y municipales, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, y vecinos