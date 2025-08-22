El Gobernador habilitó pavimentación en accesos al departamento de Curuzú Cuatiá

Continuando con la agenda por el interior provincial, el gobernador Gustavo Valdés inauguró, este miércoles, la repavimentación del acceso oeste de Curuzú Cuatiá en pos de garantizar mejoras en la transitabilidad. En la oportunidad, también habilitó la pavimentación del acceso en Cazadores Correntinos donde resaltó la importancia de invertir en obras con recursos propios.

En la ocasión, al iniciar el acto en la ciudad de Curuzú, el viceintendente Guillermo Morandini fue quien agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial en la ejecución de la obra e instó a continuar trabajando articuladamente.

“Curuzú cambió y está cambiando”

En su discurso, Valdés subrayó la importancia de una administración ordenada de los recursos: “Administrar bien el Estado implica que te alcancen los recursos”, afirmó.

El mandatario valoró el crecimiento sostenido de la localidad durante los últimos años y destacó el ritmo de obras que se ejecutan cada vez “más rápido y mejor”. Recordó que durante mucho tiempo muchas ciudades no tuvieron la posibilidad de contar con pavimento, y hoy “Curuzú cambió y está cambiando”.

Valdés resaltó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio, tanto en obras por administración como a través de empresas privadas. En este caso, la firma responsable tuvo a su cargo 3mil metros de asfalto que modificaron la entrada a la ciudad. También mencionó intervenciones en el hospital, en seguridad, en espacios verdes y en infraestructura urbana.

Finalmente, Valdés expresó su satisfacción por lo logrado y señaló que esta podría ser la última obra que inaugure en la ciudad antes de finalizar su gestión: “Me voy con la satisfacción del deber cumplido. Este es el camino: seguir construyendo el futuro juntos”.

Acceso a Cazadores Correntinos

Con antelación, el gobernador dejó habilitada la pavimentación del acceso a Cazadores Correntinos en sus seis kilómetros, sobre Ruta N°126 y la entrada a la localidad.

Al dirigirse a los presentes, el gobernador destacó el impacto de la obra en el desarrollo de la comunidad. “Ver a Cazadores así, es un sueño cumplido”, expresó ante los vecinos, al recordar que el compromiso de mejorar la transitabilidad se había asumido años atrás.

Valdés subrayó que la inversión se realizó con recursos propios de la Provincia: “Cada peso de los correntinos lo pagamos de contado y hoy lo vemos invertido acá en Cazadores Correntinos”.

En su repaso por las acciones concretadas en la localidad, mencionó la construcción de la escuela, viviendas, la comisaría y adelantó que próximamente se avanzará con el polideportivo y la instalación de un cajero automático del Banco de Corrientes. “Los pueblos se fundan alrededor de las escuelas. Por los caminos llega la educación, la salud y la cultura”, señaló.

Finalmente, el gobernador valoró el progreso alcanzado en la localidad y ratificó su compromiso de seguir impulsando obras que garanticen servicios y oportunidades para los vecinos.

Comisionado interventor

El comisionado interventor Gustavo Romero, por su parte, calificó la jornada como “un día histórico” para la comunidad. Señaló que la obra, financiada por el Gobierno provincial, marca un antes y un después para los vecinos, que durante años debieron enfrentar el aislamiento cuando las lluvias volvían intransitable el camino.

“Este acceso es mucho más que una obra vial, es una puerta abierta hacia nuevas oportunidades”, expresó Romero, al subrayar que la infraestructura permitirá potenciar la producción local, mejorar la conectividad con los mercados y elevar la calidad de vida de las familias.

Presencias

Acompañaron en la jornada a las autoridades mencionadas, el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick; ministros; secretarios; subsecretarios; legisladores provinciales; autoridades comunales; el intendente de Curuzú, José Irigoyen; el jefe comunal de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés y comunidad en general.