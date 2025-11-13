En menos de un año, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este martes en Virasoro un segundo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), esta vez el «San Antonio de Padua», ubicado en el barrio Vuelta del Ombú. En la oportunidad, instó a seguir trabajando en salud pública desde «la prevención» con «presencia en el territorio», y por eso el fortalecimiento de la red de atención primaria en toda la Provincia, argumentó el Mandatario.

Cerrando una agenda intensa de dos días de inauguraciones en las localidades de Guaviraví, La Cruz, Alvear, San Carlos y Virasoro, el gobernador Gustavo Valdés arribó este martes por la tarde a la ciudad de Virasoro cerca de las 17 para inaugurar un nuevo CAPS.

Al inicio del acto, el gobernador Valdés y demás autoridades presentes realizaron el corte de cintas y descubrimiento de placa del nuevo CAPS. Seguidamente, la bendición del edificio estuvo a cargo del diácono Justo Marcos Medina.

Apuesta a la salud pública

Al comienzo de su alocución, el gobernador Gustavo Valdés destacó la importancia de seguir apostando a la prevención en la salud ya que “es fundamental contar con un respaldo necesario para estas áreas” y recordó que al inicio de la gestión provincial el Hospital contaba con una segunda etapa de ejecución y se avanzaron en dos etapas más para darle mayor complejidad a la atención sanitaria.

También mencionó el trabajo articulado que realizan, el hospital y los centros de atención primaria llevando respuestas a la ciudadanía.

Por otro lado, Valdés indicó que “Virasoro es uno de los puntos que más crece en la provincia y debemos seguir apostando en la salud pública”. “Este era un viejo sueño que hoy estamos haciéndolo realidad dando respuesta a la gran demanda de la localidad”, subrayó y construir un sistema de salud más fortalecido

Para concluir, el mandatario resaltó el trabajo que llevan adelante el personal de salud e instó a la nueva gestión municipal a “aplicar políticas más certeras junto el Gobierno provincial”.

Ricardo Cardozo

Al tomar la palabra, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo expresó su felicidad por la obra y dijo que “se está cumpliendo una promesa, una promesa hecha por el señor gobernador de construir dos CAPS” y explicó que “los dos CAPS vienen también a cumplir dos metas importantes del Plan de Salud que son la accesibilidad y la equidad”.

Con respecto a esto, el Ministro argumentó: “Accesibilidad porque, como bien decía el director, va a poner a esta sala y a sus servicios al servicio de la población que se encuentra lejos del centro, acá en este barrio” y agregó que “equidad porque es un acto de justicia que la gente de este barrio tenga atención médica igual que en cualquier lugar de la provincial”.

Para concluir, Cardozo remarcó que “acá se va a haber atención médica, atención odontológica, atención quinésica, se va a hacer la atención de niños sanos junto con la acción de leche, las vacunas y todas aquellas acciones de promoción para prevenir enfermedades y promover la salud” y añadió que “esta, sin duda, es una de las políticas muy importantes del Gobierno porque fortalecer y seguir fortaleciendo la atención primaria hace de que podamos evitar de que aquellas patologías leves se transformen en patologías más importantes y que tengan que ir a un hospital o a otro lugar más complejo”.

La salud como pilar

A su turno, el director del Hospital «Dr. Miguel Sussini», Valerio Uribe indicó que “es un honor estar en un segundo centro de salud, esto dice que uno de los pilares de las acciones del equipo del gobierno del gobierno es la salud”, y agregó que “esto va a permitir que el vecino tenga acceso a un servicio de salud de calidad.

Obra realizada

El Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Salud Pública de la provincia, inaugura el Nuevo CAPS “San Antonio de Padua” ubicado en el Barrio El Ombú, a lado de la Comisaría 4° de la localidad de Virasoro con la construcción de 145 m2 y que consta de consultorio médico, consultorio odontológico, admisión, enfermería y farmacia, sala de espera, baño para el personal y baño público.

En la oportunidad, el Ministerio de Salud Pública hizo entrega de equipamiento correspondiente para el correcto funcionamiento del mismo.

Presencias

Se encontraban presentes en la inauguración del nuevo CAPS “San Antonio de Padua” junto al gobernador Gustavo Valdés; el gobernador electo Juan Pablo Valdés; el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo y demás ministros del Poder Ejecutivo provincial; legisladores nacionales y provinciales; secretarios y subsecretarios; directores del Ministerio de Salud Pública; director del Hospital Miguel Sussini, Dr. Valerio Uribe; autoridades provinciales, municipales y personal del Centro de Salud y demás autoridades.