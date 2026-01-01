El gobernador Valdés junto al intendente Polich trabajan en soluciones para Capital por las consecuencias del temporal

El gobernador Juan Pablo Valdés este martes recorrió junto al intendente de Capital, Claudio Polich algunas zonas de la ciudad, trabajando en terreno con la limpieza de canales de los barrios Jardín, Collantes, Molina Punta y Punta Taitalo perjudicados por las inundaciones.

Es por ello que, por medio de sus redes sociales, Juan Pablo Valdés comunicó: “Junto al intendente de la ciudad, Claudio Polich, estamos presentes en el territorio acompañando la limpieza de los canales en distintos barrios —Jardín, Collantes, Molina Punta y Taitalo— como parte de las acciones que llevamos adelante frente a las inundaciones”.