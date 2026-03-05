“Como se hizo en años anteriores, y en el contexto actual, el gobernador Juan Pablo Valdés irá avanzando con una mejora gradual la política salarial. Serán distintas intervenciones durante el año, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, con responsabilidad financiera y previsibilidad”, señaló el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini, al término de un nuevo encuentro con el arco sindical docente. Y dio a conocer que las mejoras salariales para docentes serán: cargo testigo para docente sin antigüedad y sin salario familiar pasa a ser $965.000, y si tiene horas extendidas pasa a cobrar (sueldo testigo) $ 1.015.000, mientras que un docente con dos cargos (sueldo testigo) $ 1.700.000, también sin contar antigüedad ni salario familiar.



“Más allá de un contexto nacional muy difícil, en una macroeconomía deprimida, con fuerte caída de recursos nacionales vinculado con la coparticipación federal, el gobernador Juan Pablo Valdés resuelve avanzar con la recomposición salarial de todos los trabajadores de la administración pública provincial, así como también de jubilados y pensionados”, afirmó el ministro de Hacienda Y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini al término de la reunión que, acompañado por la ministra de Educación Ana Miño y del subsecretario de Finanzas Héctor Grachot, mantuvieron con el arco sindical docente cerca del mediodía de este miércoles 4, en el la sede de la cartera económica correntina.

“Ante este difícil escenario, el Gobierno de Corrientes sabe la necesidad de recuperación del salario de los correntinos, y tiene como norte de uno de sus ejes de política pública”, agregó Rivas Piasentini.

“Como se hizo en años anteriores, y en el contexto actual, el gobernador Valdés irá avanzando con una mejora gradual la política salarial. Serán distintas intervenciones durante el año, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, con responsabilidad financiera y previsibilidad”, señaló.

“Más allá que hemos tenidos varias reuniones con la representación sindical de los docentes, no es una cuestión determinante respecto si hay o no acuerdo porque el gobierno de Corrientes avanzará ya que entiende que lo principal es la recuperación del salario”, explicó Rivas Piasentini.

“El acompañamiento del arco sindical docente es importante, pero no es determinante a la hora de tomar decisiones. El Gobernador seguirá aumentando el salario de todos los trabajadores de la administración pública provincial, y también de jubilados y pensionados, siempre que estén dadas las condiciones para que eso suceda”, dijo.

Fue así que el ministro Rivas Piacentini anunció que el porcentaje de aumento para el sector docente será del 6 %, reconociendo que “nos encontramos en esta oportunidad con un porcentaje relativamente bajo, pero si lo comparamos con lo otorgado en otras jurisdicciones de la región que fue del 3%, el que resolvió Corrientes es bueno. Ahora bien, partimos de la base de ingresos nominales superior en la región, entonces en ese sentido el esfuerzo financiero de la Provincia se nota y el trabajador-jubilado-pensionado correntino seguirá siendo asistido por la política salarial provincial”.

Con estas mejoras, cargo testigo para docente sin antigüedad y sin salario familiar pasa a ser $965.000, y si tiene horas extendidas pasa a cobrar (sueldo testigo) $ 1.015.000, mientras que un docente con dos cargos (sueldo testigo) $ 1.700.000, también sin contar antigüedad ni salario familiar.



Reunión y participantes

Cerca del mediodía de este miércoles 4, los ministros de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, y de Educación, Ana Miño, junto con el subsecretario de Finanzas, Héctor Grachot, recibieron a los representantes de los seis gremios docentes con representación sindical en la provincia.

En representación del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), Fernando Ramírez; por la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) José Gea; por la Unión de Docentes Argentinos Corrientes (UDA), Silvia Ocampo; por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Rufino Fernández; por el Movimiento Unificador Docente (MUD), Andrés Cristaldo, y por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Daniel Ayala.