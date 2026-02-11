El Gobierno de Corrientes avanza en la ejecución de mejoras para facilitar el escurrimiento del agua

El Gobierno provincial avanza en la ejecución de nuevas obras de desagüe pluvial en la ciudad de Corrientes con el objetivo de reducir el impacto de las lluvias intensas en los barrios más afectados. En ese marco, se trabaja en la apertura de un canal de 1.400 metros para acelerar el escurrimiento en los barrios Molina Punta y Jardín, el cual se articula con otra obra ya finalizada en el sector Perichón de 1.200 metros.

El gobernador Juan Pablo Valdés, este fin de semana, acompañado por el intendente Claudio Polich, recorrió las obras del nuevo canal derivador que permitirá mejorar el drenaje de una amplia área urbana y prevenir anegamientos en barrios de la zona norte, al redirigir el escurrimiento de agua hacia un sistema preparado para recibir mayores caudales.

En la oportunidad, el mandatario provincial destacó que “venimos trabajando junto a la Dirección de Vialidad Provincial en este nuevo canal llamado Decavial, que tiene más de 1.400 metros y cerca de 15 metros de ancho en su solera, lo que le va a permitir a diferentes barrios del norte de la ciudad tener un escurrimiento más rápido y estar conectado al Canal N°5”, señaló en referencia al gran desagüe que desemboca en el río Paraná en el sector detrás del aeropuerto Piragine Niveyro.

“Trabajamos con la Municipalidad para resolver dificultades, donde tenemos un orden de prioridades en obras, sobre todo en lo referido a inundaciones en la Capital. También estamos trabajando en diferentes puntos de la provincia”, indicó.

Valdés subrayó que “este nuevo canal va a permitir trabajar en el escurrimiento con un soporte de lluvias intensas de más de 100 milímetros. Hoy la infraestructura de la zona está trabajando con escurrimientos de 35 milímetros por hora y, al tener poca tolerancia, hace que se inunden los vecinos”, explicó.

Asimismo, adelantó que se avanza en la planificación de nuevas intervenciones. En ese sentido, señaló que ya se encuentra definida la traza del futuro aliviador de la cuenca del Riachuelo, una obra largamente esperada por los vecinos de San Luis del Palmar y que permitirá mejorar de manera significativa la situación hídrica de la zona, siendo parte de la agenda de infraestructura prioritaria para la provincia.

Canal Decavial

La obra tiene una doble función: por un lado, intercepta el flujo proveniente del canal Decavial, que concentra el escurrimiento de los barrios Molina Punta y Jardín desde avenida las Violetas hacia el sector del aeropuerto; por otro, deriva ese volumen de agua hacia el Canal 5, cuya infraestructura fue acondicionada para soportar el caudal adicional.

Además, la sección de escurrimiento del Canal 5 es compatible con precipitaciones de hasta 100 milímetros por hora, un parámetro que contempla el incremento en la intensidad de lluvias asociado al cambio climático, lo que permitirá evacuar el agua sin inconvenientes.

En el cruce con el acceso al Club de la Provincia, sobre el Canal 5, se ejecutó además una obra hidráulica compuesta por tres conductos de 2.000 milímetros de diámetro cada uno, con el objetivo de evitar estrangulamientos y garantizar la continuidad del flujo. La intervención abarca aproximadamente 430 hectáreas y demandó un movimiento de suelo cercano a los 25.000 metros cúbicos.

Perichón

A su vez, este nuevo canal se articula con el desagüe concluido recientemente desde el acceso al Perichón, con impacto sobre los sectores de la zona: los barrios Los Teros y San Francisco, y los predios de Club San Patricio, Colegio de Bioquímicos, Autódromo, Velódromo, Hockey, Kartódromo, Corsódromo y restablece la conexión vial de los barrios del norte del paraje Perichón, abarcando aproximadamente 8.000 habitantes. Para ello debió realizarse movimientos de suelo de 32.000 metros cúbicos en una longitud de 1.200 metros lineales, con una solera de 5 metros.