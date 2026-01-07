El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma de pago del plus unificado de enero

El Gobierno de Corrientes informó el cronograma de pago del plus unificado para los trabajadores provinciales activos y jubilados correspondiente a enero. La liquidación se realizará por terminación de número de documento y se iniciará este lunes 12 para los agentes con DNI finalizados en 0 y 1.

Para este primer tramo, los fondos estarán disponibles en los cajeros automáticos a partir del sábado 10.

El esquema de pagos continuará el martes 13 para los documentos terminados en 2 y 3, mientras que el miércoles 14 percibirán el beneficio quienes tengan DNI finalizados en 4 y 5. El jueves 15 será el turno para los agentes con terminación en 6 y 7, y el cronograma finalizará el viernes 16 de enero con los documentos concluidos en 8 y 9.