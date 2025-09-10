El Gobierno provincial impulsa jornada de concientización por la prevención del suicidio

La actividad busca promover el diálogo y la contención como herramientas fundamentales para salvar vidas, reafirmando el acompañamiento del Estado provincial en el cuidado de la salud mental de la comunidad.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Gobierno de Corrientes llevará adelante una jornada de sensibilización este 10 de septiembre en Plaza Vera, de 17 a 19 horas. Habrá entrega de folletería y actividades lúdicas para hablar sobre la importancia de expresar las emociones y brindar información sobre recursos disponibles en la provincia. Se invita a todos a participar y recordar que no están solos en esta lucha.

La actividad contará con la participación de distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Adán Gaya. Participan el Instituto de la Comunidad Vulnerable (ICOV) y el área de Diversidad, perteneciente a la Dirección de Juventud de la Provincia, cuya responsable es Clara Gortari. Además, acompañarán otros organismos gubernamentales.

Según explicó la licenciada en Psicología María José Velozo Lencinas, coordinadora del área de Divulgación de la Dirección de Juventud, durante la jornada “se entregará folletería, se realizarán actividades lúdicas y recreativas, y se dialogará con los vecinos sobre la importancia de hablar de nuestras emociones y sentimientos como primer paso para prevenir”.

Asimismo, la funcionaria señaló que el objetivo es también “sondear cuánto conoce la gente sobre esta fecha y brindar información acerca de los recursos con los que cuenta la provincia para acompañar a quienes lo necesiten”. En ese sentido, remarcó que el mensaje central es que “no estamos solos y que pedir ayuda es fundamental”.

La propuesta tendrá continuidad en otros municipios, ya que este viernes se replicará en San Luis del Palmar, con la intención de extender la campaña a distintas localidades del interior provincial.