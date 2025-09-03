El haber mínimo del IPS Corrientes está $100.000 por encima del que paga ANSES

En función al diseño de la política salarial por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y la firme decisión del gobernador Gustavo Valdés de sostener y no transferir el Instituto de Previsión Social a la ANSES, los jubilados y pensionados correntinos perciben un Ingreso Salarial Mensual más alto que los beneficiarios nacionales.

El sistema previsional de la provincia de Corrientes paga el haber mínimo unos 100.000 pesos más que la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social). Además, del universo de beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS) de Corrientes, solamente el 11% percibe el sueldo inicial – piso, ya que el resto tiene un Ingreso Salarial Mensual superior.

En la ejecución de la política salarial resuelta por el gobernador Gustavo Valdés, diseñada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, los jubilados y pensionados correntinos se benefician con las mejoras remunerativas en el Ingreso Salarial Mensual que reciben los activos de la administración pública provincial.

Mientras la ANSES paga el haber mínimo en alrededor de $380.000, el IPS otorga un Ingreso Salarial Mensual cercano a los $480.000, incrementándose juntamente con las mejoras para los activos correntinos.

El sistema previsional correntino tiene unos 36.750 beneficiarios, de los cuales tan sólo un poco más de 3.900 perciben el Ingreso Salarial Mínimo.

Impacto

Entre los impactos positivos que produce la ejecución del proceso de mejora salarial que, diseñada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, sostiene el Gobierno de Corrientes, también se destaca la caída de litigiosidad contra el IPS.

“La mejora sustancial en los sueldos, avanzando con beneficios remunerativos de la totalidad de los sectores de trabajadores estatales de la provincia, impacta directamente en la mejora del haber previsional”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini.

En este contexto, el beneficiario del sistema previsional de Corrientes no necesita recurrir con reclamo ante la justicia para percibir lo que corresponde. La realidad significa una mejor prestación y calidad del servicio de administración para con los jubilados y pensionados correntinos.

La ejecución de las recomposiciones salariales en este 2025 (marzo, julio y agosto), como resultado de un constante proceso de la política salarial en Corrientes, permite a partir de este contexto absorber la inversión de manera que se pueda avanzar con el pago del salario remunerativo.

Con esta medida en agosto de este año, la inversión anual en salarios es de $66.000 millones. En las decisiones de incrementos se incluyen medidas de alcance general y particular y son de aplicación inmediata, alcanzan a activos, jubilados y pensionados.

“La gestión en la administración económica de Corrientes ha permitido como resultado superávit fiscal”, dijo el ministro Rivas Piasentini. La provincia goza de solidez, sustentabilidad, previsibilidad, lo que hace sostener en el tiempo las mejoras salariales otorgadas en beneficio de los activos, jubilados y pensionados correntino.

Caja no transferible

En función al diseño de la política salarial por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y la firme decisión del gobernador Gustavo Valdés de sostener y no transferir el Instituto de Previsión Social a la ANSES, los jubilados y pensionados correntinos perciben un Ingreso Salarial Mensual más alto que los beneficiarios nacionales.

“Aun sin que el sistema previsional provincial no reciba -desde hace dos años- por parte de la ANSES, el pago de los fondos que les corresponde por ser una caja no transferida, nuestros jubilados y pensionados correntinos perciben un Ingreso Salarial Mensual superior a los pasivos nacionales”, afirmó el ministro Rivas Piasentini.

“Esto se debe a la buena administración, el diseño de la política salarial, la previsibilidad y la salud financiera de la provincia de Corrientes”, agregó el jefe de la cartera económica.

Diseñado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la gestión del gobernador Valdés avanzó entre el 2023 y los primeros 8 meses de este año con 15 aumentos salariales.

Este año otorgó incrementos en marzo, julio y agosto. En 2024, los aumentos fueron otorgados en los meses de febrero, marzo, abril, junio, agosto y octubre. En tanto que, en 2023, las recomposiciones salariales fueron en marzo, abril, mayo, junio, septiembre y en noviembre.