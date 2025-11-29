La jornada se realizó el último viernes de noviembre y consistió en la realización de exámenes oftalmológicos. Los controles se hicieron en el Servicio de Oftalmología de dicho nosocomio.

El Hospital Geriátrico de Agudos “Juana F. Cabral” que depende del Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, participó activamente de la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes. Es una iniciativa organizada por el Concejo Argentino de Oftalmología con el fin de detectar o descartar retinopatía diabética, una patología que puede derivar en pérdida severa de la visión.

La jornada consistió en la realización de exámenes oftalmológicos rápidos e indoloros, que incluyen la aplicación de gotas para la dilatación pupilar y la posterior evaluación mediante fondo de ojo. Los controles se llevaron a cabo en el Servicio de Oftalmología, ubicado en el primer piso del nosocomio, bajo la coordinación de la doctora Mariel Fernández March.

A partir de esta evaluación, el profesional determina el estado de salud ocular del paciente y define las acciones y tratamientos necesarios en caso de detectar signos de retinopatía.

El viernes 28, pacientes con Diabetes mayores de 60 años acudieron a la institución para realizarse el control correspondiente, en el marco de una campaña clave para la detección temprana y el cuidado integral de la salud visual.