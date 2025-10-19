El hospital “Juana F. Cabral” realizó una jornada por los 40 años de la institución

El ministro Ricardo Cardozo presidió el evento que se llevó adelante en el salón Julián Zini. Agradeció el desempeño de los profesionales que trabajan en el nosocomio, por su calidad humana, y también el papel que cumple la Asociación Cooperadora.

En el marco del 40° aniversario del Hospital Geriátrico de Agudos “Juana Francisca Cabral”, se realizó una jornada de capacitación que presidió el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo. La misma, se denominó “Políticas de Salud: El Envejecimiento desde la Gestión” y fue organizada por el nosocomio en conjunto con la Asociación Cooperadora.

“Quiero agradecer por su trabajo, dedicación, actitud y capacidad técnica para atender a los pacientes, no hay quejas del hospital. Gracias por la calidez en la atención”, inició de esta manera el titular de la cartera sanitaria.

A su vez, destacó la gestión del actual director Germán Braillard Poccard y de la Asociación Cooperadora, especialmente a María Estela Sánchez de Mancioni a quien la describió como una “abanderada” en estos temas.

También, mencionó que es un gran anhelo la construcción del nuevo nosocomio que sería en Santa Catalina. Al respecto, remarcó que “se merecen”.

“Gracias por reparar y recuperar la salud, por permitirnos que a esta edad podamos seguir teniendo sueños”, expresó.

Por su parte, el director de la Tercera Edad del Ministerio de Salud Pública, Juan Melgarejo, agradeció la invitación y sostuvo que es “un honor y orgullo estar aquí”. El funcionario, disertó sobre la visión de la ancianidad a lo largo de los años, respecto a las necesidades y cómo afrontar las mismas.

A su turno, el director del hospital geriátrico, Germán Braillard Poccard, subrayó el crecimiento del nosocomio y también a su cooperadora. Además, reconoció a las autoridades que lo precedieron.

“El grupo humano es fundamental. Lo que permanentemente me enseñaron familiares de pacientes o de aquellos que fueron atendidos, fue la calidad humana. Creo que el principal capital que tenemos es eso y lo debemos cuidar muchísimo”, remarcó.

Jornada

La actividad contó con la participación del presidente de la Asociación Argentina de Geriatría y Gerontología, Matías Eduardo Manzotti, quien actuó como orador con el tema “La Geriatría: evolución de los servicios asistenciales” y coordinador de la mesa redonda. También disertaron los directores de hospitales de la región Litoral: Esteban Sartore (Entre Ríos), Eduardo Segura (Misiones) y Germán Braillard Poccard (Corrientes) entre otros.

El objetivo de la jornada fue dar a conocer las políticas sanitarias desde el enfoque geriátrico y gerontológico, promoviendo el intercambio de experiencias en la atención del adulto mayor en la región y el país. La actividad estuvo destinada a autoridades y equipos de salud de instituciones públicas y privadas.

En continuidad con las actividades formativas, a la tarde harán una capacitación para cuidadores y familiares del adulto mayor en el Centro de Día del hospital geriátrico, ubicado en Belgrano 1353.

Finalmente, las celebraciones por el aniversario culminarán el 30 de octubre con un agasajo para el personal y colaboradores de la institución en el Club de Regatas Corrientes. El Hospital Geriátrico “Juana Francisca Cabral” fue inaugurado oficialmente el 31 de octubre de 1985, y a lo largo de estas cuatro décadas se consolidó como un referente provincial en la atención, investigación y formación en salud de las personas mayores.