19 octubre, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

cc67f8a14383e5dc722a2a05d583998189cfec0a-800

Se habilitarán turnos web en el hospital “Julio C. Rivero” de San Cosme

@ctesnot 16 octubre, 2025
imagen-103724-800

El Gobierno provincial concientizó sobre Salud Mental en la plaza Vera

@ctesnot 8 octubre, 2025
obstetricia f4-800

El ministro Cardozo presidió la IV Jornada de Actualización en Obstetricia y II de Residencias en Obstetricia

@ctesnot 8 octubre, 2025

Te pueden interesar

DIPLOMA-DE-HONOR-2-2-819x1024-800

Corrientes celebra su patrimonio vivo con la entrega de diplomas de honor a chamameceros

@ctesnot 18 octubre, 2025
cae_1_2025_10-800

Cae y un show “All Inclusive” en Teatro Oficial Juan de Vera

@ctesnot 18 octubre, 2025
273638w850h567c.jpg

El hospital “Juana F. Cabral” realizó una jornada por los 40 años de la institución

@ctesnot 18 octubre, 2025
2025-10-17-ateneo-800

Cierre del Ateneo de Formación Docente en Alfabetización

@ctesnot 18 octubre, 2025