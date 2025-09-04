El hospital “Samuel Robinson” estrenó con éxito los nuevos quirófanos

En la institución nació la primera bebé que se llama Mia. También hicieron cirugías de vesícula y una apendicetomía. El director, Marcelo Ceccato, destacó que la nueva infraestructura trae beneficios directos e inmediatos a cada vecino.

En el hospital “Samuel Robinson” de Monte Caseros -que depende del Ministerio de Salud Pública- nació una niña en la Maternidad recientemente inaugurada. A ello se sumó que realizaron las primeras cirugías generales en los nuevos quirófanos —una vesícula y una apendicetomía— marcando un día histórico para esa comunidad.

“El día viernes, a las 13.29, nació la primera bebé que se llama Mia, con más de 4 kilos, en el servicio de Maternidad recientemente inaugurado. Estuvo el ginecólogo de planta –Carlos Capara- acompañado de la licenciada en obstetricia -Mariela Brambila-, la jefa de residentes de obstetricia -licenciada Zulma Miño-, más dos residentes de obstetricia. Ese mismo día, en horas de la mañana también se inauguró el nuevo quirófano con dos cirugías generales, de vesícula y de apéndice, donde estuvo todo el equipo de profesionales. Los dos procedimientos tuvieron resultados exitosos”, dijo el director del nosocomio, Marcelo Ceccato.

El médico, destacó que “estas obras significaron un antes y un después en la salud pública de Monte Caseros, se hizo realidad un sueño de muchos años”.

“Las obras significan modernización. Tenemos equipos de alta complejidad y esto dio un salto de calidad. Tiene un impacto directo e inmediato en cada vecino. El 25 de agosto inauguramos y el viernes ya se hicieron cirugías, una de ellas trayendo a un bebé al hospital nuevo”, expresó.

Obras

En agosto, se inauguró la ampliación y modernización del hospital “Samuel Robinson”. Abrió sus puertas con más áreas, equipamiento y capacidad para brindar atención de calidad.

Entre estos se encuentra Emergencias con acceso ambulatorio, shockroom, sala de observación, consultorios y enfermería equipada. Además de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) preparada para salvar vidas.

A su vez, también el nuevo sector obstétrico con consultorio, internación con 10 camas en habitaciones dobles con baño privado, estación de enfermería y atención para recién nacidos.

Hubo renovación integral y tecnología de última generación.