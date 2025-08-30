El hospital “San Juan Bautista” recibió un equipo y capacitación del CUCAICOR

Se instruyó al personal sobre el uso del equipamiento de doppler transcraneal que permite medir la velocidad y dirección del flujo sanguíneo en el cerebro.

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, entregó certificados a profesionales del Hospital Universitario “San Juan Bautista” de Santo Tomé, quienes se instruyeron en el Programa Nacional de Capacitación en Coordinación Hospitalaria dictado por el INCUCAI. Lo hizo junto al director del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Corrientes (CUCAICOR), Héctor Álvarez.

“Se hizo entrega al licenciado Nazareno Candarle y al doctor Gustavo Andrich. En los certificados consta que cumplieron los requisitos exigidos en el Programa Nacional de Capacitación en Coordinación Hospitalaria de Trasplante, 6ta y 7ma Cohorte, aprobado por el directorio del INCUCAI”, precisó Álvarez.

A su vez, “se capacitó y se puso a disposición de la Unidad Hospitalaria de Procuración y Trasplante – UHPROT – del hospital de Santo Tomé, un equipo de doppler transcraneal de última generación, que permite medir la velocidad y dirección del flujo sanguíneo cerebral”.

Este equipo permitirá a profesionales de esta ciudad, hacer el diagnóstico de muerte encefálica sin requerir la presencia de médicos de Capital. Además, se utilizará para neuromonitoreo del flujo sanguíneo de pacientes neurocríticos que se internen en la Unidad de Terapia Intensiva de dicho nosocomio.