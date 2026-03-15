Equipo técnico del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) llevó adelante inspecciones a emprendimientos de extracción de arena en la ciudad de Bella Vista con el objetivo de constatar la situación actual del funcionamiento de las empresas y promover su regularización conforme a las normativas mineras y ambientales vigentes.

Durante las recorridas, los agentes del organismo provincial evaluaron distintos aspectos vinculados a la actividad extractiva, verificando las condiciones operativas y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa aplicable para el desarrollo de este tipo de emprendimientos.

Asimismo, el equipo técnico del ICAA mantuvo instancias de diálogo con los productores de extracción de arena, quienes manifestaron su interés en avanzar en la regularización de los procesos administrativos y técnicos de sus empresas. En ese marco, se escucharon sus inquietudes y necesidades con el objetivo de acompañar el ordenamiento de la actividad.

Desde el organismo destacaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con los actores del sector productivo para promover prácticas responsables que permitan compatibilizar el desarrollo económico con la protección de los recursos naturales, impulsando así un modelo de producción sostenible en la provincia de Corrientes.