El ICAA realizó una jornada de trabajo articulada en la Isla Apipé Grande

Autoridades y equipos técnicos del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), de la Agencia de Bienes del Estado (ACoBE) y de la Dirección de Catastro y Cartografía realizaron una jornada de trabajo en terreno en la Isla Apipé junto con el intendente de Colonia San Antonio, oportunidad en que efectuaron reuniones, atención al público y recorridas en terreno.

Participaron de la jornada el titular del ICAA, Sebastián Perborell, la presidenta de ACoBE, Roxana Encinas, la directora de Catastro y Cartografía, Yenhy Contte, el jefe comunal Gustavo Rolando Figueredo y personal técnico, articulando temas en común para agilizar los trámites relacionados con la regularización dominial de tierras fiscales.

En tal sentido, en el Centro de Interpretación Mainumby de San Antonio se atendieron las consultas de más de 50 familias habitantes de esa localidad y Colonia Uriburu de dicha Isla relacionados con solicitudes de solares, divisiones en trámite, declaratoria de herederos, como así también por pagos atrasados y Escritura Traslativas de Dominio.