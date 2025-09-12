El Instituto de Cardiología lanzó “Diabet Chef” para promover la alimentación saludable

El certamen se realizará el 14 de noviembre en el hall central del Instituto de Cardiología de Corrientes y busca revalorizar la cocina típica correntina adaptada a personas con diabetes, promoviendo hábitos saludables a través de la gastronomía.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Instituto de Cardiología de Corrientes junto a la Fundación Cardiológica Correntinas presentaron la primera edición de “Diabet Chef”, un concurso gastronómico innovador que invita a cocineros y emprendedores de la región a elaborar platos típicos correntinos adaptados a las necesidades nutricionales de las personas con diabetes.

La actividad se desarrollará el próximo 14 de noviembre en el hall central del Instituto, con entrada libre y gratuita, y contará con la participación de un jurado integrado por profesionales de la salud, referentes gastronómicos y miembros de la comunidad, quienes evaluarán sabor, presentación, valor nutricional y originalidad de cada propuesta.

Durante la jornada también se ofrecerán controles gratuitos de glucemia y presión arterial, stands informativos de los distintos servicios del Instituto, charlas educativas sobre alimentación y diabetes, y entrega de folletería de concientización.

Desde la organización destacaron que el objetivo es concientizar sobre la importancia de la alimentación saludable en la prevención y el tratamiento de la Diabetes Mellitus, al tiempo que se promueve la revalorización de la cocina correntina desde una perspectiva inclusiva y adaptada.

Asimismo, se entregarán premios, entre ellos el reconocimiento “Corazón Saludable”, además de productos de empresas locales, distinguiendo a todos los finalistas.