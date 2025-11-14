Tassano recibió al primer mandatario en su arribo a la ciudad este jueves. Milei viene a formar parte del Congreso de Economía Regional.

El intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, recibió en la tarde de este jueves al presidente Javier Milei, quién llegó a la ciudad para ser parte y dar el discurso de cierre en el 12° Congreso de Economía Regional organizado por la Fundación Club de la Libertad. El jefe comunal participó del evento destacando: “El tema clave hoy es el crecimiento del país”.

Tassano recibió al presidente en el Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro, donde llegó el mandatario con la delegación oficial. El presidente se dirigió luego a las instalaciones del Espacio Andes, donde estuvo a cargo del cierre del evento.

El Congreso de Economía Regional contó con 40 expositores y se desarrolló a lo largo de este jueves. Durante el acto de apertura, Tassano destacó que se trata de “de uno de los foros de discusión sobre economía más importantes que hay en Corrientes”. En la ocasión, además entregó a los organizadores la copia de la declaración de Interés Municipal de la actividad.

“El tema clave hoy es el crecimiento económico del país, ante la expectativa que hay de que la Argentina tome un rumbo y podamos ir hacia ese destino de desarrollo y grandeza que se merece el país”, sostuvo el intendente al respecto.

Asimismo, Tassano destacó a la ciudad de Corrientes como epicentro de eventos de estas características que cuenta con el respaldo del Gobierno municipal, ya que “nosotros apostamos a esta marca y sabemos que contamos con una ciudad turística, de eventos, universitaria y de congresos de magnitud, como el que estamos presenciando”, indicó.

Finalmente, el jefe comunal insistió en la importancia de que la Argentina está ante “la gran posibilidad de un crecimiento económico”, por lo cual es necesario que “el país tome un rumbo y que todos los elementos que hace a la discusión de cómo hacerlo sean abordados, como sucede en este caso en materia económica”, señaló.

Desafíos del Congreso

Por su parte, el presidente del Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez hizo mención que durante el congreso el tema más importante se centró en los desafíos del crecimiento económico de la Argentina, “porque lo que estamos discutiendo no es cómo nos está yendo ahora, sino cómo conseguimos -como país- sustentar un crecimiento durante al menos dos décadas”.

En este sentido, aseguró que “vamos a trabajar pensando en una Argentina hacia adelante”, destacando la presencia del presidente para el cierre del Congreso.