El lunes comienza a regir la nueva tarifa del servicio de colectivo en la ciudad de Corrientes

A partir del primer servicio del 3 de noviembre, el pasaje de colectivo en la ciudad de Corrientes costará $1.890. De esta manera, entra en vigencia la actualización tarifaria aprobada a mediados de octubre por el Concejo Deliberante capitalino.

La Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad informa que el lunes 3 de noviembre entrará en vigencia la nueva tarifa del boleto de transporte urbano de pasajeros en todo el ejido de la ciudad de Corrientes, cuyo valor ascenderá a $1.890.

Esta medida corresponde a la aplicación de la Ordenanza N° 7658 sancionada por el Concejo Deliberante capitalino hace dos semanas, que estableció la actualización del costo del pasaje: de esta manera, el precio del boleto pasa de $1.290 a $1.890.

Cumpliendo con el tratamiento correspondiente, en el ámbito del recinto deliberativo se debatió la actualización de la tarifa del servicio público que fue solicitada por las empresas de transporte que funcionan en la ciudad. Lo que incluyó una primera lectura, una instancia de audiencia pública donde los usuarios expresaron su parecer, el análisis en las comisiones y finalmente la aprobación por parte de los ediles.

Además, la legislación municipal contempla una elevación en el costo del servicio diferencial, que va desde el aeropuerto internacional Piragine Niveyro hasta el barrio Centro y La Rosada; con paradas por avenida Libertad y J.R. Fernández; al igual que por las calles Pellegrini y Santa Fe. Esta modificación específica implica el equivalente a seis tarifas planas.

Desde la Municipalidad se recuerda que siguen vigentes los servicios sociales a través de la tarjeta SUBE. Se mantiene y se garantiza la gratuidad del boleto estudiantil, que incluye a los niveles: primario, secundario, terciario y universitario, al igual que los beneficios para las personas con discapacidad, personas con HIV y trasplantados (dos pasajes gratuitos por día).