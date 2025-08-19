El Ministerio adjudicó plazas para residentes y ya superan los 600 en Corrientes

La cartera sanitaria que dirige Ricardo Cardozo afianza el sistema de formación en salud. Hoy, fue el Acto de Adjudicación del Concurso.

Este martes y de manera virtual, se realizó el acto de Adjudicación del Concurso de Residencias en Salud 2025 de medicina y pos básicas médicas, y enfermería y otras carreras. El Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, participó a través de la Dirección de Formación que coordina Nora Ropelato.

“Realizamos el Acto donde Corrientes puso a disposición plazas de especialidades médicas, de enfermería y psicología, entre otros. Tuvimos un ingreso de 16 médicos en total, entre especialidades básicas y pos básicas. Además de 8 enfermeros y 1 psicólogo”, explicó Nora Ropelato.

Entre las especialidades que se pudo completar están “cirugía en el hospital J.R. Vidal, Ángela I. de Llano, Escuela y, plazas de Terapia Intensiva de adultos, pediátricos, neonatología, infectología y medicina general”. La mayoría, son egresados de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

“La residencia es importante por la formación que brinda en servicio. El profesional adquiere experiencia a través de la docencia, formación y también el contacto con el paciente. Es el mejor sistema de formación de posgrado. En la provincia, tenemos más de 600 residentes activos. En el primer llamado, fueron 200 los que se otorgaron y, esta instancia, se comparte con todas las jurisdicciones del país”, señaló.

A su vez, agregó que “para el ministro Ricardo Cardozo, la residencia es el camino que debe elegir el profesional como instancia de posgrado. Por ello, le damos la relevancia que se merece. Trabajamos con las sedes (26 en total), tenemos instructores y jefes de residentes. El doctor Cardozo fue pionero en esto y en todos estos años fuimos afianzando este sistema”.

Cabe indicar que, en una instancia anterior, 287 postulantes participaron del Examen Único, de todo el país, para el ingreso a residencias en salud, etapa clave para quienes desean continuar su formación en el sistema sanitario argentino.

Esta evaluación se realizó de manera simultánea en todas las provincias. En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), los y las aspirantes de las carreras de Medicina, Enfermería y Bioquímica rindieron el examen de forma presencial. En tanto, postulantes de Kinesiología, Psicología, Trabajo Social y especialidades pos básicas lo hicieron en modalidad virtual.

Por otra parte, adelantaron que se está trabajando para poner plazas a disposición en el segundo llamado provincial conjuntamente con la UNNE y con la provincia de Chaco.