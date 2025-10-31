El Ministerio de Educación entregó un colectivo para el traslado de estudiantes de Garruchos

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Educación, firmó un convenio de tenencia de un colectivo con el Municipio de Garruchos. El transporte será destinado al traslado de alumnos de distintos niveles educativos a sus respectivas instituciones, como así también su participación en actividades culturales y deportivas.

Con el objetivo de garantizar el servicio de transporte para los estudiantes que cursan sus estudios en Garruchos, la ministra de Educación Práxedes Ytatí López y el intendente Marcelo Fabián Scotto rubricaron el convenio de tenencia de un colectivo esta mañana.

“Para nosotros entregar un colectivo siempre es un gusto”, expresó la titular de la cartera educativa, y agregó que “sabemos que estamos permitiendo que nuestros alumnos se trasladen”.

“Sabemos que los intendentes hacen un gran esfuerzo, y es una decisión del gobernador Gustavo Valdés que se de esta entrega y que se haga en el marco del Ministerio de Educación”, comentó.

Por su parte, el intendente Scotto expresó que “para nosotros es un día muy importante”, y agregó: “Hace mucho veníamos tratando de conseguir un colectivo. El colectivo realiza diariamente la búsqueda de los chicos de la zona rural, recorriendo aproximadamente 10 km para traes a los alumnos a la escuela y después depositarlos nuevamente en sus hogares”.

“No tengo más que palabras de agradecimiento, porque esto fortalece la educación en nuestro pueblo y vamos a seguir trabajando en ese proyecto”, concluyó.