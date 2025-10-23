El Ministerio de Salud respaldó la creación de la carrera de Farmacia en la UNNE

El titular de la cartera sanitaria, Ricardo Cardozo, firmó una carta intención con el fin de apoyar el desarrollo de esta formación académica. Además, pondrá a disposición para prácticas, instituciones que tienen injerencia directa como PLAMECOR y farmacias hospitalarias.

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, firmó una carta intención con la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE), María Viviana Godoy Guglielmone. El objetivo, es brindar acompañamiento del Ministerio “en el proceso de creación y acreditación”.

“Es una carta intención, que es un requisito para comenzar la tarea, de parte de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, en la creación y puesta en marcha de la carrera de Farmacia. Celebramos esta iniciativa porque viene a crear y formar recursos humanos que son necesarios”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria.

El funcionario, destacó que con esto va a “favorecer el desarrollo sanitario de la provincia”. Así también, vendrá a fortalecer mecanismos de trabajo, manejo de medicamentos, dispensación de remedios a los pacientes y, favorecerá la economía y la eficiencia en ese sentido.

“Felicito a la Universidad Nacional del Nordeste por esta iniciativa que tiene una repercusión práctica muy importante para la sociedad. Además, viene a aumentar el prestigio científico que tiene esta alta casa de estudios”, indicó.

El Ministerio, va a apoyar en todo lo que necesite en cuanto a su desarrollo ofreciendo instituciones de esta cartera sanitaria. Aquellas instituciones que tienen injerencia directa como es la Planta de Medicamentos de Corrientes (PLAMECOR) y como son las farmacias hospitalarias.

Carta intención

Cabe indicar que la creación de esta propuesta académica constituye una iniciativa estratégica para fortalecer el ámbito de la salud en la región, contribuyendo a la formación de profesionales altamente capacitados y comprometidos con las necesidades sanitarias de la comunidad.

En este marco, señalaron que resulta fundamental contar con la colaboración de este Ministerio para posibilitar que los futuros estudiantes de la carrera puedan realizar sus prácticas preprofesionales en instituciones de referencia de la provincia, dependientes de esa cartera sanitaria.

Entre ellas podemos mencionar el Hospital Escuela “Gral. José F. de San Martín”, el Hospital “José Ramón Vidal”, el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”, entre otros hospitales públicos; así como también en la Planta de Producción de Medicamentos (PLAMECOR) cuyas características y prestaciones son de gran relevancia para la provincia y para la formación de los futuros graduados.

Ambas partes reconocen la importancia estratégica de esta propuesta académica para fortalecer el sistema sanitario provincial, promoviendo la formación de profesionales farmacéuticos con sólida preparación científica, técnica y ética, orientados al servicio de la comunidad.

Las partes manifestaron su compromiso de continuar avanzando en las acciones necesarias para la formalización de los acuerdos específicos que se requieran para la efectiva implementación de las actividades mencionadas.