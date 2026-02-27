El ministro Lanari Zubiaur encabezó una reunión de APS

El encuentro se realizó este viernes y participaron autoridades de la cartera sanitaria. En la oportunidad, se expuso los desafíos y los objetivos que se trabajarán en equipo.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, encabezó una reunión de Atención Primaria de la Salud (APS). En la misma, estuvieron agentes y promotores sanitarios, directores de Centros de Atención Primaria de la Salud y autoridades ministeriales, entre otros. Fue un espacio de intercambio y planificación para seguir fortaleciendo el primer nivel de atención.

Uno de los principales objetivos fue exponer distintas situaciones y trabajar en el fortalecimiento del área. El titular de la cartera sanitaria, remarcó el rol que cumplen y que se pone a disposición para encontrar respuestas ante solicitudes.

“Vamos a hacer capacitaciones y reforzar los controles del embarazo”, dijo el ministro y agregó que “quiero que ustedes sean los pilares de esta gestión, estamos para escucharlos”.

En la oportunidad, Lanari Zubiaur comentó las metas en las que ya se está trabajando desde el Ministerio y solicitó a los presentes que comenten las realidades que viven. A su vez, resaltó que el compromiso de todas las partes.

La detección de patologías es fundamental pero también el seguimiento de los pacientes. Por ello, remarcó el trabajo en terreno, valoró y transmitió el respeto por su labor diaria. El Ministerio sigue consolidando estrategias que prioricen la prevención, la cercanía y la calidad en la atención sanitaria.