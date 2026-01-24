El ministro Lanari Zubiaur recorrió los hospitales de Goya e Ituzaingó

El titular de la cartera sanitaria remarcó la importancia de seguir con los ejes marcados por el gobernador Juan Pablo Valdés: austeridad, cercanía a la atención primaria de la salud y modernización. Además, indicó que dialogó con el personal de los nosocomios y que se avanza en fortalecer el recurso humano de las instituciones.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, por indicaciones del gobernador Juan Pablo Valdés, se encuentra recorriendo los hospitales de cabecera del interior con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria. Este viernes, estuvo en Goya y el jueves en Santo Tomé, Virasoro e Ituzaingó. La semana anterior, en Itatí, San Cosme, Saladas, Curuzú Cuatiá y Mercedes.

“Este recorrido, que lo seguiremos haciendo, forma parte de un plan que lo llevamos adelante desde el inicio de esta gestión. Estamos visitando los hospitales de cabecera y otros con problemáticas particulares. En Goya, hablamos con los directivos y con el personal, viendo las necesidades y dando respuesta. Estamos siguiendo lo que nos marcó el gobernador que es austeridad, cercanía con la atención primaria de la salud y, modernización y tecnología”, dijo el ministro y agregó que avanzarán en implementar gabinetes de telesalud en los hospitales de cabecera.

En Goya, fue al hospital “Dr. Camilo Muniagurria” y también al pediátrico “Ángel de la Guarda” donde, lo recibieron sus respectivas directoras. Junto a su equipo, verificó instalaciones y dialogó con el personal. En esta oportunidad, lo acompañaron el secretario de Gobierno Sanitario, Alberto Arregin; la subsecretaria de Salud de la Mujer, Niñez y Adolescencia, Adela Saade y el Asesor Legal de la Dirección General de Capital Humano, Adrián García, entre otros funcionarios.

También, tuvo una reunión con el intendente Mariano Hormaechea. En este sentido, dijo que es fundamental la articulación con las áreas de salud de los municipios. Y, resaltó que “la atención primaria de la salud es fundamental, en cuanto al cuidado de la madre y del niño, prevención de enfermedades crónicas y en cuanto a la vacunación”.

En relación a lo último, recordó que es primordial controlar el Calendario Nacional de Vacunación para prevenir enfermedades.

Por otra parte, en cuanto a su visita a Ituzaingó, comentó que recorrieron el nosocomio y que dialogaron tanto con las autoridades correspondientes como con el personal sanitario.