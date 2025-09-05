El municipio de Carolina se prepara para su 41 edición de la Fiesta Provincial del Agricultor

Con la presencia de autoridades municipales y provinciales, reinas y organizadores, esta mañana en Casa Ibera se realizó una conferencia con el fin de dar a conocer cómo será esta Fiesta que caracteriza el valor del trabajo del hombre y la producción agrícola en la localidad de Carolina.

Se contó con la presencia del Intendente de Carolina; el Dr. Elvio Sanabria, el presidente de la Comisión organizadora de la Fiesta del Agricultor; Raúl Nicoletti; el Subsecretario de Promoción e Inversión Turística; Dr. Augusto Costaguta, la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad de la provincia Cdra. Verónica Maciel y la Reina Milagros Abigail Zona junto a la 1ra princesa Victoria Zini y la 2da. Princesa Emilia Moreira.

Por lo tanto, Raúl Nicoletti se refirió al cronograma de actividades de la Fiesta, la cual iniciará este sábado 6 con el tradicional Torneo de Truco. El lunes 8 es el día del Agricultor, por lo tanto, destacó que se llevará adelante el acto en la plaza del municipio que lleva su nombre. “Asimismo, el viernes 12 será la inauguración de la 32 Expo Agricultor, donde se podrá apreciar el Festival Cultivando Tierra y Música con entrada libre y gratuita. Para el sábado 13 se programó la elección de la nueva soberana con una entrada de $5.000 y luego habrá Festival. Y para finalizar el domingo 14 tendrá lugar el tradicional almuerzo con la tarjeta a un costo de $17.000 donde incluye asado, postre y festival de sobremesa; a las 15 hs comenzará el Festival de cierre con entrada gratuita” indicó el presidente de la Comisión organizadora.

A su turno el intendente invitó oficialmente a todos a participar de esta nueva edición de la fiesta provincial del Agricultor y también de esta localidad que está en pleno crecimiento, recordando que el día 4 de septiembre se realizó la 2° Feria de los inmigrantes teniendo en cuenta que Carolina es un lugar poblado justamente por personas que han inmigrado de sus tierras natales.

El subsecretario de Promoción e Inversión Turística Augusto Costaguta elogió el progreso de Carolina y felicitó al intendente por su trabajo constante en el municipio. En este marco el Subsecretario invito a turistas, visitantes y correntinos en general a que visiten Carolina ya que no se van a arrepentir porque es un lugar en crecimiento y muy pintoresco para recorrer y pasar el día con amigos y familia.

Por otra parte, Milagros Zone, la Reina de la edición N° 40, agradeció por todo lo vivido en este año e invito a las siete postulantes a disfrutar de estos días de preparación y de todas las actividades de la Fiesta porque también es una manera de valorar y conocer más la cultura y las costumbres que caracterizan al municipio de Carolina.