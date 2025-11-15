El Municipio y la UNNE fortalecen la investigación y planificación del arbolado en la ciudad

En el Parque Tecnológico de la UNNE, especialistas del municipio, la Universidad y el sector privado expusieron avances en plantación, monitoreo y valoración del arbolado en la capital correntina. Además, destacaron el desarrollo de sensores, los estudios sobre islas de calor y la tokenización de activos de carbono.

El Parque Tecnológico de la UNNE, ubicado en el campus de avenida Libertad 5460, fue escenario de una disertación sobre arbolado urbano, mitigación ambiental y nuevas herramientas de gestión basadas en datos. La jornada reunió a funcionarios municipales, especialistas académicos y representantes del sector privado para compartir avances en políticas ambientales aplicadas en la ciudad de Corrientes.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Corrientes, Ignacio Maldonado Yonna, expuso los resultados del trabajo que el municipio viene realizando en los últimos años. “Nos habíamos establecido una meta de plantar 15.000 árboles y ya la superamos por más de mil”, señaló.

El funcionario explicó que, junto con la Facultad de Agronomía, llevan adelante un proceso de monitoreo de la evolución de los árboles plantados y de su capacidad de captura de carbono, un paso clave para dimensionar el valor social y ambiental del arbolado urbano.

“Además de los servicios que todos conocemos —sombra, retención de agua, regulación térmica— buscamos cuantificar la captación de carbono para avanzar hacia su monetización. Esto permitiría generar nuevos ingresos para fortalecer las políticas de arbolado en la ciudad”, agregó.

Maldonado Yonna subrayó que el objetivo es transformar en realidad local prácticas de mitigación que se aplican a nivel global. “Queremos generar modelos replicables que puedan tomar empresas y otras ciudades”.

Durante la jornada también se presentó el trabajo del sensor de arbolado urbano y la modelación para la tokenización de créditos de carbono, en articulación con la empresa correntina Biotoken, especializada en activos ambientales.

Árbol, regulador térmico

La ingeniera agrónoma Claudia Luna, de la Facultad de Agrimensura de la UNNE, explicó que el equipo de investigación desarrolla análisis sobre islas de calor urbanas, un fenómeno climático cada vez más relevante en ciudades en expansión.

“Lo que presentamos forma parte de una línea de investigación con la Subsecretaría de Planificación Ambiental sobre cómo cuantificar las islas de calor y demostrar el rol vital del componente arbóreo”, detalló.

La especialista remarcó que el aporte de la UNNE se centra en producir información empírica para que las gestiones públicas puedan tomar decisiones basadas en datos propios.

“Sabemos que el cambio climático no es solo una fecha en el calendario; es de todos los días. Y está comprobado en todo el mundo que una de las estrategias más eficaces para mitigarlo es aumentar la cobertura arbórea, especialmente en áreas urbanas”, sostuvo.

Luna enfatizó que los árboles brindan servicios ecosistémicos inmediatos para los vecinos: regulación de temperatura, sombra y mejora del confort ambiental. “La ciudad creció y quedaron menos espacios destinados al arbolado. La reforestación debe acompañar ese crecimiento urbano”, afirmó.

Política a largo plazo

Tanto el municipio como la Universidad y el sector privado coincidieron en la necesidad de seguir profundizando la planificación del arbolado urbano, no solo desde la plantación, sino también desde la investigación, el monitoreo y la integración de nuevas tecnologías.

El encuentro permitió mostrar avances concretos y reforzar una estrategia ambiental que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos, adaptarse al cambio climático y posicionar a Corrientes como ciudad referente en políticas de sostenibilidad urbana.