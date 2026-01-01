El Pediátrico de Goya recibió a más de 12 mil pacientes solo en consultorios

La institución fue inaugurada en agosto y, desde la Dirección, comunicaron datos sobre atenciones hasta mediados de diciembre.

El Hospital Pediátrico «Ángel de la Guarda» que depende del Ministerio de Salud Pública a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, recibió a más de 12 mil pacientes por consultas ambulatorias, 820 internaciones, siendo el mes de noviembre el que tuvo el número más alto.

La directora del nosocomio, Valeria Agostina Heine, indicó que en Clínica pediátrica fueron casi 10 mil las consultas. A su vez, destacó la incorporación de sub especialistas pediátricos como Otorrinolaringología con más de 415 atenciones, Neumonología 76, Neurología 56 y Nefrología 28.

En este marco, comentó que “se pudieron concretar, en conjunto con el equipo de quirófano del hospital regional, 4 cirugías otorrinolaringológicas que antes habrían sido derivadas a la Capital provincial”.

En cuanto al equipo de especialidades no médicas, detalló el número de atenciones ambulatorias como Psicología, más de 500; Psicopedagogía 650 y Fonoaudiología casi 500.

Cabe recordar que la institución fue consolidada como un proyecto clave para fortalecer la infraestructura de atención médica infantil en la región.

El edificio abarca un total de 1.700 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas que han sido diseñadas con gran atención para maximizar el flujo de pacientes y garantizar la eficiencia operativa de los distintos servicios de salud.

La planta baja, se divide en el sector de consultorios externos con turnos programados y en el sector de Emergencia que se basa en la atención mediante el sistema de triage; eso, contribuye para maximizar la atención de pacientes y garantizar la eficiencia operativa.

En la planta superior se disponen el área de internación, divididas en sectores general e intermedia. Esta segmentación permite una atención más precisa según el nivel de gravedad de cada paciente.

El nosocomio cuenta con 30 camas de internación general y cinco camas de internación abreviada.