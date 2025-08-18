El Teatro Cervantes de Curuzu Cuatiá se reabre el 20 de agosto

En el marco del programa de refacción y puesta en valor de salas y teatros del interior provincial ideado por el Teatro Oficial Juan de Vera, con apoyo del Gobierno de la provincia, el miércoles 20 de agosto se llevará adelante la reapertura de la Sala Cervantes de la Asociación Española de Curuzú Cuatiá, con un acto protocolar y posterior estreno de la obra inédita “Teatro Cervantes Renace”

Hermanos del Vera, el programa ideado desde el Teatro Oficial Juan de Vera bajo dirección de Lourdes Sánchez, dependiente del Instituto de Cultura, y ejecutado con apoyo del Gobierno de la provincia se encuentra en etapa final en la localidad de Curuzú Cuatia, y alista su reapertura para el miércoles 20 de agosto con un acto protocolar y estreno de la obra inédita “Teatro Cervantes Renace”.

Conveniado a principios de este 2025 entre el gobierno de la provincia y los intendentes de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, de Bella Vista, Noelia Bazzi, de Curuzú Cuatia, José Irigoyen y Hugo Benítez, de Esquina, el programa “Hermanos del Vera” apunta al acondicionamiento y puesta en valor de teatros o salas del interior provincial, con el fin de mejorar la infraestructura y los espacios físicos para que el sector cultural y las comunidades del interior puedan producir, exhibir y hacer circular sus expresiones artísticas.

Teatro Cervantes Renace

La reapertura de la sala del Teatro Cervantes de Curuzú Cuatiá tendrá su acto protocolar en la fachada de la Asociación Española, Rivadavia 738, desde las 19.30 hs con participación de las autoridades municipales, encabezadas por el intendente José Irigoyen, autoridades provinciales y la directora general del Teatro Oficial Juan de Vera, Lourdes Sánchez.

Tras el acto formal, tendrá lugar la obra “Teatro Cervantes Renace”, bajo dirección de Edu Gondell y Maria Laura Cattalini, en la fachada con una intervención artística de danzas flamencas por Roberto Rodríguez y el ballet “Las majas de Concordia”, que continuará con una especial puesta en escena en la remozada sala. Participarán de la obra Antonio Tarragó Ros e integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Provincia bajo dirección de la maestra Andrea Fusco, en un concierto con especial repertorio. El cierre, nuevamente en la fachada, será de la mano del grupo Los Irundy.

Las obras

El programa Hermanos del Vera en Curuzú Cuatiá, ejecutado por el Gobierno de la provincia, llevó adelante refacciones en la sala auditorio, reutilizándose el piso de pinotea original, con reparación y reubicación de las butacas en sala y del balcón del primer piso.

En la parte de escenario se reemplazó el piso de madera, rescatando la madera de pinotea original en buenas condiciones. Se colocaron telones nuevos en el fronte, reemplazándose las patas en los laterales del escenario y las luminarias sobre uno de los barrales existentes. También se repararon los baños a nuevo, con redistribución de los artefactos sanitarios y paredes y revestimientos de los pisos.

Los camarines fueron acondicionados con refrigeración mobiliario, mientras que en el hall de acceso se realizaron trabajos de pintura y reparación de revoques, la fachada fue pintada a nuevo, con reparación de las puertas de madera originales. Sobre los laterales del auditorio se colocaron revestimientos acústicos y equipos de refrigeración y deshumidificación en forma de torres, para no alterar la estética del teatro. Por su parte, el Teatro Oficial Juan de Vera donó parte de su equipamiento escenotécnico en desuso, tras las obras de refacción y puesta en valor.