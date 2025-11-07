El Teatro Vera se suma a La Noche de los Museos este sábado 8 de noviembre

En consonancia con las actividades culturales propuestas desde el Instituto de Cultura de Corrientes, el Teatro Oficial Juan de Vera se suma a “La Noche de los Museos” con una visita guiada, este sábado 8 de noviembre, de 17 a 18.30 con acceso libre y gratuito.

La Noche de los Museos, una iniciativa global, se vivirá en Corrientes este sábado 8 de noviembre, con actividades propuestas desde el Instituto de Cultura de Corrientes, de 20 a 1, en la que se propone un circuito cultural donde el público podrá recorrer museos provinciales, municipales y distintos espacios culturales de Corrientes con acceso libre y gratuito, para conocer su valioso patrimonio y disfrutar de distintos espectáculos musicales y teatrales.

El público que asista podrá conocer el valor patrimonial y arquitectónico, además de la historia del coliseo correntino, con acceso libre y gratuito. A las 18.30 hs. en el foyer del Vera, se presentará en vivo para deleitar a los presentes el cuarteto “A la cuerda”.

Por su atractivo como patrimonio histórico, además de ser la casa de las artes para la comunidad cultural de la región hace más de 100 años, el edificio del Teatro Oficial Juan de Vera ubicado en San Juan 637, atrae a diario a visitantes y a la ciudadanía en general. Tras las obras de refacción y puesta en valor, los visitantes podrán conocer la sala donde se llevan adelante obras, conciertos y espectáculos, y sus tres pisos, poniendo en relieve la historia alrededor del edificio, su estilo arquitectónico y su importancia para la provincia como plaza cultural en la región Litoral del país.