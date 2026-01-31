El vicegobernador destacó la inversión privada en materia de servicios turísticos en Corrientes

Pasaron 365 días desde que la Panera Rosa se instaló en Corrientes trayendo consigo la generación de más de 60 puestos de trabajo de manera directa a familias correntinas, con elaboración de productos propios y atendido por sus propietarios. En este marco, la franquicia internacional organizó un agasajo para celebrar el logro y con la visión de posicionarse definitivamente como una opción válida tanto para los vecinos como para los visitantes.

“Siempre tratamos de que el gobierno sea amigo del que arriesga, el que invierte, del que emprende y no un impedimento”, declaró el Vicegobernador Pedro Braillard Poccard.

Asimismo, indicó que es un lugar que contribuye a resaltar la calidad de Corrientes, que cada vez se va perfilando más como un destino turístico, que se construye con muchas cosas, algunas con tradición, otras con innovaciones como este caso, pero cosas de mucha calidad que sirven para la gente en nuestra ciudad, y también para el que nos visita.

Por otra parte, el doctor Braillard Poccard felicitó a quienes tuvieron la iniciativa de invertir y de creer en nuestra ciudad, y la generación de empleo también, más de 60 personas trabajando aquí. “Sin duda, yo respeto mucho al que emprende, porque estamos en una época difícil de transición y no es sencillo arriesgar, así que en todo lo que podamos colaborar estamos siempre”, afirmó.

El festejo del primer aniversario tuvo lugar en el salón de eventos ubicado en la terraza del local gastronómico en el que los invitados pudieron disfrutar de una jornada especial, ambientada para la ocasión, degustar de tragos, comida y buena música.

Presencias

Acompañaron al Vicegobernador, en representación del Gobierno provincial, los ministros de Industria Mariela Gabur y de Turismo Juan Enrique Braillard Poccard; en tanto también lo hizo el Intendente de la Capital Claudio Polich, el Viceintendente Ariel Báez y el secretario de Turismo municipal José Sand; por parte de la Legislatura provincial participó el Diputado Hugo Calvano; entre otros invitados especiales, empresarios correntinos y prensa. En tanto que la recepción estuvo a cargo de los anfitriones Carlos Añón y Evelyn Ipridimo.