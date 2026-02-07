En una reunión realizada en el Ministerio de Producción, autoridades de esa cartera y del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) informaron a los representantes del sector arrocero que se dispuso la medida de eliminación del canon para pequeños productores que tengan hasta 600 hectáreas sembradas de arroz como acompañamiento y fortalecimiento del sector productivo.

De acuerdo a los lineamientos del gobernador Juan Pablo Valdés de impulsar la producción, el ministro Walter Chavez y el titular del ICAA ing. agrón. Sebastián Perborell, y sus respectivos equipos técnicos dialogaron con el presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz, Enrique Borsatto, y miembros de la entidad, sobre temas actuales para el crecimiento del sector y las acciones articuladas que pueden llevarse a cabo para potenciar el desarrollo sostenible.

La decisión de eliminar el canon beneficia a productores que siembran menos de 600 hectáreas y alcanza a más de 30 pequeños arroceros en distintos puntos de la provincia, permite reducir costos y fortalecer el sector.

En tal sentido, el administrador general del ICAA Sebastián Perborell señaló que “esta decisión del Gobernador es una herramienta concreta para aliviar la carga económica de los pequeños productores arroceros, que cumplen un rol fundamental en la economía regional”.

Además el funcionario remarcó que “desde el ministerio de Producción y el ICAA seguimos trabajando junto a las entidades y a los productores, escuchando sus necesidades y generando políticas públicas que acompañen el esfuerzo diario de quienes producen y generan empleo la provincia”.

Finalmente, Perborell subrayó que “el arroz es una de las economías regionales estratégicas de Corrientes, y nuestro compromiso es fortalecer su desarrollo con medidas que promuevan la competitividad, la sustentabilidad y el crecimiento del sector”.