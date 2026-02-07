7 febrero, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-106495-800

Maíz en Corrientes, con la mirada en la ganadería de ciclo completo

@ctesnot 20 enero, 2026 0
1467814w790h1117c.jpg

Con ahorros que llegan hasta el 54%, Provincia implementó el Cordero Correntino 2025

@ctesnot 23 diciembre, 2025 0
imagen-105855-800

Inicia “Súper Fiestas”, la promo del Banco de Corrientes con hasta 40% de reintegro

@ctesnot 22 diciembre, 2025 0

Te pueden interesar

imagen-107042-800

Otorgaron reconocimientos a agentes del Ministerio de Obras Públicas

@ctesnot 6 febrero, 2026 0
imagen-107036-800

Valdés y el intendente de Yatay Tí Calle avanzan en una agenda de trabajo conjunta

@ctesnot 6 febrero, 2026 0
imagen-107035-800

Corrientes impulsa la tecnología médica con una startup local que aplica IA a cirugías laparoscópicas

@ctesnot 6 febrero, 2026 0
imagen-107032-800

Avanzan los acuerdos para la instalación de centrales fotovoltaicas en los parques industriales

@ctesnot 6 febrero, 2026 0