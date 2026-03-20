Emilio Aguilera rinde homenaje a la mujer en el Teatro Vera

En el marco del ciclo «Cultura en clave mujer» organizado por el Instituto de Cultura de Corrientes, el tenor Emilio Aguilera presenta “Mujer, Amor y Canción”, un espectáculo especialmente concebido para celebrar a las mujeres.

Con entradas agotadas, el mismo tendrá lugar este viernes 20 de marzo a las 21 horas, en el Teatro Oficial Juan de Vera.

La propuesta invita al público a vivir una velada cargada de emoción y recuerdos, con un repertorio integrado por grandes canciones de telenovelas que marcaron época y clásicos inolvidables de Sandro y Paz Martínez, entre otros artistas románticos.

El concierto está pensado como una experiencia participativa: al tratarse de canciones profundamente instaladas en la memoria colectiva, el público no solo escuchará, sino que también será protagonista, acompañando cada interpretación con su voz y su emoción.

Con su estilo apasionado y su impronta lírica, Emilio Aguilera propone un recorrido musical donde el amor es el hilo conductor y la mujer, la musa eterna. Una noche para cantar, recordar y celebrar juntos.