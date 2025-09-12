Emilio Aguilera trae un concierto de novelas al Teatro Vera

El tenor correntino se presenta en vivo el sábado 27 de septiembre desde las 21.30 hs. en el coliseo correntino, con una propuesta “de novelas”, donde sonarán los clásicos temas del género y un homenaje a Sandro para el cierre. Las entradas ya están a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro

Las canciones que inmortalizaron grandes producciones argentinas de todos los tiempos del género novelesco se escucharán en vivo en el Teatro Oficial Juan de Vera, de la mano del tenor Emilio Aguilera junto a una excelente banda conformada por talentosos músicos locales el sábado 27 de septiembre, desde las 21.30 hs.

“Este es un concierto pensado para la gente amante de las novelas que paralizaban todo un país a la hora de la tarde, tiene que ver con la memoria emotiva, la familia convocada alrededor de una historia de amor o de un drama” anticipó Emilio Aguilera, quién será el encargado de guiar al público en un viaje musical por las canciones de novelas populares de los 70s, 80s, y 90s, además de un especial homenaje a Sandro para el cierre.

Sonarán en vivo «Te quiero, nos queremos» de “Rolando Rivas taxista”, «Yo soy aquel» de “Montecristo”, «Déjame intentar» de “Cristal”, y los temas de apertura de otras novelas como “Amándote”, “Padre Coraje”y “Una voz en el teléfono”, entre otras.

“También es un poco abrazar la nostalgia, con la novela y sus canciones populares como punto de encuentro y protagonistas. Es reinterpretar aquellas canciones que formaron parte de la vida de generaciones de personas, esas canciones que despiertan todo un abanico de emociones en quiénes aun las recuerdan” expresó Aguilera, que estará acompañado por Julio Ledesma en guitarra, Victoria Ledesma en bajo, Gabriel Soto en batería, Mauro Quintana en teclados.

El concierto estará acompañado por audiovisuales en cada segmento, y es una iniciativa que Aguilera llevó adelante en 2014 en el escenario del coliseo correntino con mucho éxito. Para el cierre, Aguilera presentará temas de Sandro, en relación a otra producción que actualmente está preparando a futuro.

Entradas

Las entradas al concierto están a la venta en weepas.ar, a partir de $10.600 y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 hs. Para clientes del BanCo con tarjeta de crédito Visa, se pueden adquirir con el 20% de descuento, hasta $20.000 de tope de reintegro y hasta en 3 cuotas sin interés-