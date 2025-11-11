El gobernador Gustavo Valdés, este lunes por la tarde, encabezó en la localidad de Alvear el acto inaugural de la nueva Comisaría Segunda, una moderna dependencia emplazada sobre avenida Ejército Argentino que refuerza la infraestructura de seguridad en la zona. Durante la ceremonia, que contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, se entregó además una camioneta cero kilómetro, destinada al trabajo operativo de la fuerza.

Finalizada la entrega de viviendas, el Gobernador con su comitiva se dirigió hasta la flamante Comisaría 2da ubicada por Av. Ejército Argentino.

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino ejecutada por la Banda de Música de la Policía de Corrientes, seguido de la bendición por la hermana Liliana López.

En la oportunidad, también se hizo entrega de una camioneta Ford Ranger 4×4 0Km para esta comisaría.

En la ocasión, el subcomisario, licenciado Sergio Oscar Medina tomó posesión de deber como nuevo jefe de la Comisaría. El mismo, fue puesto en cargo por el director Regional de la Unidad 5 de Santo Tomé, comisario Mayor Juan Manuel Fernández.

Seguridad como política de Estado

Al comienzo de su alocución, el mandatario provincial destacó la importancia de bregar por mayores herramientas y personal policial para brindar seguridad a la comunidad y así indicó que “la seguridad lo hacen el personal de policial y eso implica tener vocación de servicio realizando prevención con actividades permanente poniendo al vecino al resguardo”.

“A lo largo de la gestión avanzamos en la modernización del Código Penal, digitalización de los trámites y el combate contra el narcomenudeo y abigeato”, enumeró Valdés haciendo referencia a los avances que se llevaron adelante en la provincia por parte del Gobierno provincial impulsando mejoras en la seguridad.

También mencionó que “la capacitación de los oficiales fue otro de los puntos que trabajamos dándole a 60 oficiales la posibilidad de ser especialistas en seguridad urbana” y “en ese caminos vamos a seguir trabajando para que los ciudadanos sigan viviendo en paz y armonía”, agregó.

Así, el gobernador precisó que “la Policía de Corrientes queda completamente equipada” y auguró para cerrar que “espero que sigan trabajando de esta manera con vocación y compromiso por nuestros ciudadanos para que sigamos construyendo seguridad pública”.

Una inversión que se convierte en realidad

Al expresarse ante los presentes, el ministro de Seguridad de la provincia, Alfredo Vallejos dijo sobre la inauguración de la Comisaría como: “Un día histórico, no solamente para la institución, también para los habitantes de Alvear, la tan anhelada obra de la comisaría 2da de Alvear finalmente es una realidad” y añadió remarcando que “esto tiene que ver con un compromiso fuerte que hay por parte de la gestión provincial con la seguridad de todos los correntinos”.

“A esta inversión que se hace hoy aquí en Alvear, hay que sumar obras innumerables que se hicieron en la provincia de Corrientes, en infraestructura, en equipamiento, en vehículos, uno de ellos entregado hoy aquí que va a estar a disposición de cada uno de estos efectivos y de la comunidad toda para poder brindar una mejor seguridad” y a la vez para culminar con su alocución, el ministro Vallejos les expresó a los vecinos que “la seguridad también se construye entre todos y nosotros apostamos fuertemente desde el estado a fortalecer ese vínculo que debe haber entre la comunidad y la institución para poder trabajar juntos y obtener un mejor servicio de seguridad para toda la gente de la provincia”.

Mayor seguridad para los vecinos

El jefe de la Policía de Corrientes, comisario mayor, Miguel Ángel Leguizamón, al expresarse indicó que “representa el compromiso con la seguridad, y es la presencia activa del Estado cuando se lo necesita”, por ello el funcionario remarcó que es el edificio número 66 entregado en la gestión del Gobernador Valdés.

“Este es un edificio totalmente equipado con mueble de primera línea, con espacio para los presos, móvil policial”, destacó Leguizamón y les pidió a la policía que “escuche y proteja al vecino, porque estamos para trabajar en pos de una mejor seguridad”.

Por su parte, el intendente de Alvear, Miguel Ángel Salvarredy, agradeció al Gobernador por la inversión realizada porque “la necesitábamos, los pedían los vecinos, esto planteamos al Gobernador y hoy es una realidad, y siempre lo que prometió cumplió, y demuestra que el Gobierno está cuando lo necesitamos”.

Presencias

Acompañaron al gobernador, los intendentes de Alvear, Miguel Ángel Salvarredy; de Ituzaingó y gobernador electo, Juan Pablo Valdés; el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, de Justicia, Juan José López Desimoni, de Industria, Mariel Gabur, legisladores, jefe de la Policía de Corrientes, comisario mayor, Miguel Ángel Leguizamón; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales, concejales, intendentes del interior provincial, personal policial, vecinos, y demás autoridades presentes.