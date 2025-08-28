En arteBA, Corrientes adquirió dos obras para el Museo de Arte Contemporáneo

El Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, participa de una nueva edición de arteBA, la feria de arte más importante del país, y adquirió dos obras que pasarán a formar parte del patrimonio del Museo de Arte Contemporáneo Corrientes (MACC), cuya apertura está próxima a concretarse.

La presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, recorrió la feria que cuenta con una selección de 67 galerías y más de 400 artistas nacionales e internacionales, en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires. Estuvieron presentes también el decano de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, Arq. Gabriel Romero, y el director del Museo de Bellas Artes Doctor Juan Ramón Vidal, escribano Pablo Guiglioni.

En esta oportunidad, concretó la adquisición de dos obras de artistas argentinos. Por un lado, “Nuestra bella amistad” del tucumano Sandro Pereira, de la galería The White Lodge. Un acrílico sobre lienzo de 230 x 300 cm (2024). Y también una obra del artista entrerriano César Bernardi, de la galería Diego Obligado, quien a partir de la memoria y la identidad explora el entorno natural y cultural del río Paraná, a la altura de su ciudad natal La Paz. Un río habitado por memorias subterráneas e identidades subalternizadas.

La adquisición por parte de la provincia de Corrientes fue posible a través del Programa de Adquisiciones de Museos de la Fundación Arteba, el cual busca enriquecer el patrimonio de los museos mediante la compra de obras de arte contemporáneo argentino durante la feria ArteBA. De esta manera, se enriqueció el patrimonio del Museo de Bellas Artes “Dr. Juan R. Vidal” en ediciones anteriores, con obras de grandes artistas como Antonio Berni, Carlos Alonso, Carlos Silva, Leo Chiachio y Daniel Giannone.

Beatriz Kunin aprovechó la ocasión para dialogar con distintos referentes nacionales de arte presentes. Entre ellos, Eleonora Jaureguiberry, coordinadora general del Museo Malba Puertos; el coleccionista y presidente de la Asociación Amigos del Museo Sivori, Abel Guaglianone; el coleccionista y curador de ArteCo, Joaquín Rodríguez; Teresa Aguirre Lanari de Bulgheroni, presidenta de la Fundación Malba; Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes (FNA); Arq. Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes; Amalia Amoedo, fundadora y presidente de la Fundación Ama Amoedo. También conversó con el artista correntino Richard de Itatí, el galerista César Abelenda, el artista plástico Andrés Paredes, el autor de la una de las obras adquiridas, Sandro Pereira, al igual que con Georgina Valdés, de la galería The White Lodge, representantes de la galería Diego Obligado, y Luis Alberto Lisanti, del hotel de los Esteros, Puerto Valle.