En el 2025, La Muni en tu Barrio brindó más de 24 mil prestaciones en 37 operativos

La Municipalidad realizó el último operativo del año este jueves en la plaza Fray Mamerto Esquiú del barrio Juan XXIII. Los vecinos accedieron a múltiples servicios, trámites y atenciones gratuitas de salud, IPS, peluquería, delegación municipal, mediación, entre otros. Además, estuvo presente «Mascotas Saludables», con atenciones a perros y gatos.

La Municipalidad de Corrientes llevó adelante este jueves el último operativo de «La Muni en tu Barrio», que brindó más de 24 mil prestaciones durante todo el año. Además se realizaron 7.500 atenciones a perros y gatos, mediante el programa Mascotas Saludables.

La jornada, que se desarrolló en la plaza Fray Mamerto Esquiú del Juan XXIII, estuvo supervisada por el subsecretario de Coordinación de Asuntos Administrativos, Marcos Gaviña Naon, quien señaló que durante el año «se desarrollaron 37 operativos que contó con 24.450 prestaciones entre atenciones sanitarias».

«La Muni en tu Barrio fue realmente un éxito acercando a los vecinos todos los servicios que presta la Municipalidad y el Gobierno provincial», precisó el funcionario.

Gaviña Naon afirmó que «el intendente Eduardo Tassano nos pidió que estemos cerca de los vecinos y es lo que hicimos durante todo el año», resaltando la buena recepción de la comunidad en cada barrio capitalino.

Servicios y prestaciones

El subsecretario de Coordinación de Asuntos Administrativos recordó que se prestaron múltiples servicios, trámites y atenciones gratuitas de salud, IPS, peluquería, delegación municipal, mediación, defensa al consumidor, SUBE, garrafa social, asesoramiento para pensiones no contributivas y temas de niñez, diversidad y género, Ñande Huerta y comisiones vecinales.

Detalló que el programa «Mascotas saludables» fue «una de las atenciones más solicitadas por los vecinos, que trajeron a sus mascotas para vacunación o castración». Durante el año, los veterinarios atendieron un total de 7500 perros y gatos en todos los operativos desplegados.

Además, recordó que en cada desembarco de La Muni en tu Barrio se realizó por la tarde un operativo de descacharrado, como parte de las acciones preventivas contra el dengue. A tal efecto, camiones y operarios municipales recorrieron una zona determinada para retirar objetos en desuso que puedan acumular agua y servir como criaderos de mosquitos, como muebles viejos, electrodomésticos, llantas, cubiertas, chatarra, baldes, juguetes y otros recipientes.